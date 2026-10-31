Fon soruşturması: Bulls ve Lydia yöneticilerinin mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

Fon krizi durulmuyor.

İktidar içindeki yeni sızıntılara AKP’li Savcı Sayan'ın açıklamaya başladığı isimlerden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu eklenirken, listenin tümü hâlâ belirsiz.

Öte yandan yapboza dönen tedbir kararlarına ilişkin bir haber de Lydia Holding ve Bulls Yatırım'dan geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alındı.

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Kafalar karışık: Daha önce tedbir kaldırılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında daha önce 29 kişi hakkındaki bazı tedbirler kaldırılmıştı. Başsavcılığın 9 Ekim 2026 tarihli yazısıyla, bu isimler arasında bulunan Akkaya ve Çevik'in mal varlığı işlemlerine yönelik belirli kısıtlamalar sona erdirilmişti.

Öte yandan Enver Çevik'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) 500 milyon lirayı gönüllü olarak iade ettiği de ileri sürülmüştü.

Pasifik Holding yöneticileri hakkında alınan son tedbir kararı da kaldırılmıştı.

Şirketin avukatı ‘Yargı kırıp dökmeden soruşturuyordu, birileri bu olayı patlattı’ demişti

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan fon soruşturmasındaki Bulls Yatırım’ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu “Biz SPK’yı defalarca uyardık, hiçbir şey yapmadılar” demişti.

Avukat “Yargı bu işi kırıp dökmeden, ağır ağır soruşturup bir noktaya vardırmayı planlıyordu ama birileri olayı patlattı ve zarar büyüdü” ifadesini kullanmıştı.

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