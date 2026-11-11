Fon soruşturmasında tutuklandı: TERA’dan 2.4 milyar TL kâr eden Ali Paslı, AKP'li Hayati Yazıcı’nın eşinin yeğeniymiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Adil Katılım Bankası'nın kurucu ortaklarından Ali Paslı'nın tutuklanmasına ilişkin sevk yazısında dikkat çeken mali işlemlere yer verildi.

11 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Paslı'nın, Adil Katılım Bankası sermayesinden TERA'nın yatırım fonlarına aktarılan milyarlarca liralık kaynakla bağlantılı işlemleri soruşturma konusu oldu.

Gazeteci Bahadır Özgür'ün aktardığına göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşinin yeğeni olduğu belirtilen Paslı'nın adı, kısa sürede yüksek kazanç sağlandığı öne sürülen fon alım satımlarıyla gündeme geldi.

Özgür'ün paylaşımının ilgili kısmı şöyle:

"Savcılığın iddiasına göre Paslı, 31 Temmuz 2025’te, Adil Katılım Bankası’nın sermayesinden 1 milyar 844 milyon liralık TERA’nın TLY fonu satın aldı. 23 Ekim 2025 tarihinde ise bu fonları sattı ve işlemlerden toplam 2 ayda 2 milyar 430 milyon lira kar elde etti .

Savcılık bu kadar kısa sürede, tek bir fona bu denli yüksek miktarın yatırılmasını ve elde edilen karın büyüklüğünü ‘hayatın olağan akışına’ ve piyasa gerçekletine aykırı buluyor.

MASAK’ın 6 Kasım 2026 tarihli raporunda da aynı dönemde bankanın TERA fonlarına yatırdığı paranın yine TERA Yatırım Bankası A.Ş. tarafından, intihar ettiği açıklanan Ali Emre Ballı’nın bağlantılı şirketlerine kredi olarak verildiği ileri sürülüyor.

Adil Katılım Bankası, Ali Paslı, Ali Emre Ballı, eski BDDK yöneticisi Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya ve Fahri Akcan tarafından 3 milyar TL sermaye ile Mayıs 2024'te BDDK izni ile kuruldu. Eylül 2025'te ise BDDK faaliyet izni verdi."