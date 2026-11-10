AKP’de fon soygunu kavgası derinleşiyor: Kılıçlar çekiliyor, hedefte iki yeni isim var

Fon soygunu sonrası AKP içerisindeki kriz giderek derinleşiyor.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın kurban verilmesi de sürecin AKP adına kontrol altına alınmasını sağlayamadı. İktidar çevrelerinde sıradaki gözaltının sürecin kilit ismi Erişah Arıcan’a olacağı iddia ediliyor.

Berat Albayrak yakın bir isim olan Arıcan, iktidar açısından çok kritik olan Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Borsası’nın yönetim kurulu başkanı. Arıcan'ın adının kısa süre önce yandaş Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi tarafından Berat Albayrak ile anılması sonrası Sabah gazetesi Berat Albayrak adına salvolara başlamış, Selvi’yi FETÖ aparatı ilan etmişti.

Arıcan’a dair gözaltı iddialarının ardından Sabah yazarı Dilek Güngör, “Birileri fon meselesini kaçak güreşe döndürmeye çalışıyor. Beyler, buyrun er meydanına... Öyle perde arkasından, kaçak güreşerek, trollere yazı yazdırarak Turkuvaz Medya’yı hedefe koymaya çalışıyorsunuz da... Hepiniz kabak gibi ortadasınız! Herkes ‘kimin, kimle beraber, ne iş tuttuğunu’ görüyor!” dedi.

Başka bir yandaş isim Şamil Tayyar, iki kritik ismin daha gözaltına alınacağını söyledi. Bu isimlerden birinin yukarıda işaret ettiğimiz üzere Arıcan olduğu tahmin ediliyor. Diğer isminse Şahap Kavcıoğlu olduğu öne sürülüyor.

Kavcıoğlu, eski Merkez Bankası başkanı ve vurgun sonrası tartışma konusu olan, birçok üyesi tutuklanan BDDK’nın da başındaki isim. O da Berat Albayrak’a çok yakın bir isim. Söz konusu isimlere yapılacak olası hamle, fon üzerinden yürütülen AKP içi liderlik kavgasının başka bir noktaya taşınması anlamına geliyor.

Öte yandan vurgun kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, fon vurgunun en kritik isimlerinden biri olan Erdin Özel’e ilişkin, “Bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır” dedi. Kaya’nın bu itiraf niteliğindeki açıklamasında ima ettiği siyasileri “şimdilik” açıklamaması dikkat çekti.

Tüm bu gelişmelerin ardından AKP’nin operasyon muhabiri olan Yeni Şafak’tan Burak Doğan’ın adliyeye girişinin yasaklandığı, Adalet Bakanlığı ve savcılık tarafından operasyon bilgilerinin sızdırıldığı whatsApp gruplarından da çıkarıldığı iddia edildi. Bunun nedeninin Doğan’ın çok yakın olduğu, defalarca birlikte fotoğraf paylaştığı Akın Gürlek’e karşı yapılan Erlik videosunun arkasındaki isimlerden biri olması olduğu öne sürüldü.

Bu iddialar AKP’de artık kimsenin kimseye güveninin kalmadığı, herkesin birbirinin kuyusunu kazdığının delili şeklinde yorumlandı.

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