Fon vurgunu: Eski SPK yöneticilerinin de olduğu 4 kişi daha tutuklandı

İktidarda krize neden olan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "fon soruşturması" devam ediyor.

Haklarında 3 Kasım'da gözaltı kararı verilen ve dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri gece boyunca sürdü.

Şüphelilerden eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine sevk edilen isimlerden eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile TERA Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı tutuklandı.

Eski SPK Ortaklar Finansmanı Daire Başkanı Kürşat Sait Babuçcu hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi. Eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Toplam tutuklu sayısı Fatma Betül Sayan Kaya dahil 117’ye yükseldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını 186'sı hakkında adli kontrol uygulandığını ve 38'inin ise firari olduğunu açıklamıştı.

Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 5 Kasım gece yarısı, Enver Usca, Ercan Urkan, Mustafa Alper Taş ile Ümit Sincanlı'nın da dün gece yarısı tutuklanmasıyla soruşturmada toplam tutuklu sayısı 117'ye yükseldi.

Kaya'nın eşi İlyas Kaya, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile Kürşat Sait Babuçcu'yla birlikte adli kontrol kararı verilenlerin sayısı da 189'a çıktı.

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