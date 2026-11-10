Fon soruşturması: Eski Takasbank Genel Müdürü dahil 3 kişiye tutuklama talebi

Fon vurgunu soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors patronu Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası'nın kurucu ortaklarından Ali Paslı'nın tutuklanması istendi.

Savcılık, aynı dosyada ifadesine başvurduğu Ruzy Madencilik patronu Muhammed Nureddin Çevik, Bulls Yatırım patronu Kemal Akkaya, Lydia Holding patronu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan için de ev hapsi talep etti.

Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen üç isim de, ev hapsi istenen dört isim de son aylarda defalarca ifadeye çağrılmış, bir kısmı serbest bırakılmış, sonra yeniden gözaltına alınmıştı.

Takasbank'ın tepesindeki isim: Yunus Arıncı

Savcılığın tutuklanmasını istediği isimlerin en tanınmışı, Takasbank'ın eski Genel Müdürü Yunus Arıncı. Arıncı, yaklaşık dokuz yıl Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığı yaptı. 7 Haziran 2024'te Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu görevinden alınıp Takasbank Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Aynı zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ni de üstlendi.

Fon vurgunu soruşturmasında Takasbank'ın adı, bazı isimlerin fonlardan çıkışının Takasbank Para Piyasası üzerinden sağlanan finansmanla kolaylaştırıldığı iddiasıyla geçti. Ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu konu gündeme geldiğinde, İYİP Milletvekili Erhan Usta'nın sorusunu yanıtlayan Arıncı, Takasbank'ın kendi kaynağından borç vermediğini, finansmanın aracı kurumların müşterileri arasında teminat karşılığında sağlandığını söylemişti. Tera grubuna ait yaklaşık 21 milyar liralık teminat ve 9 milyar liralık risk tutarından söz eden Arıncı, bu 9 milyar lirayı kümülatif bir rakam olarak nitelendirdi.

Arıncı, 1 Kasım'da fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfadesinin ardından yurt dışına çıkışı yasaklandı, tutuklanmadı. Kararın ardından Takasbank Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Gökhan Elibol getirildi.

Soruşturma bir kez daha Adil Katılım ve Çevik kardeşlere uzandı

Tutuklama istenen bir diğer isim Ali Paslı ise Adil Katılım Bankası'nın kurucu ortaklarından. Bankanın kurucu ortaklarından Ali Emre Ballı'nın adı da fon vurgunu soruşturmasında geçmişti. Ballı, savcılıkta ifade verdikten sonra 6 Ekim'de İstanbul Çekmeköy'de aracının içinde ölü bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Adil Katılım Bankası'nın gerçek sahibinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı olduğunu açıklamıştı.

Savcılığın ev hapsi istediği isimlerden ikisi Çevik ailesinden. Ruzy Madencilik patronu Muhammed Nureddin Çevik ile Lydia Holding patronu Enver Çevik kardeş. Çevik kardeşler 1990'larda yaşanan borsa manipülasyonu iddialarıyla da gündeme gelmişlerdi.

Eylül ayında ifadeye çağrılıp serbest bırakılan Enver Çevik'in malvarlığına tedbir konulmuş, daha sonra bu karar kaldırılmış ve yeniden uygulanmıştı.

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