Fethullahçıların güncel yapılanması: 'Sivil imam' Kemal Batmaz'ın kızı gözaltında

15 Temmuz’un 10. yılında Fethullahçılara yönelik operasyonlar bir süredir hız kazandı. Yıldönümünde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonun yanısıra, Marmaris suikast timinin son firari ismi Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından şimdi de Kemal Batmaz ve Bilal Köseoğlu’nun kızları İstanbul ve Muğla’da örgütün güncel yapılanmasına ilişkin yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bugün saat 05.45 sıralarında İstanbul’da üç, Muğla’da ise bir adrese yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz Fethullah Gülen cemaatinin sivil imamlarından.

O gece Adil Öksüz ile birlikte olan Batmaz’ın 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlenmişti. Batmaz’ın 15 Temmuz’un ikinci ismi olduğu ifade ediliyor. Batmaz’ın Fethullahçıların Hava Kuvvetleri yapılanmasından sorumlu isim olduğunu ve darbe girişiminin Akıncı Üssü’nden yönetilmesinde rol aldığını hükme bağlanmıştı. Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz İstanbul’da gözaltına alındı.

Eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu da örgüte üye olma suçundan 8 yıl hapis cezası varken 2025 yılında Muğla’da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara Adliyesi’nde hakim ve savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilmişti. Köseoğlu halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunuyor. Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla’da gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılı Temmuz ayında yurtdışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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