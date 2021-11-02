Fatura soygunu sürerken Başkentgaz bir yılda net kârını 117 milyon TL artırdı

2013 yılında, Melih Gökçek döneminde tamamı özelleştirilen Başkentgaz; geçtiğimiz yıllarda yüksek faturalar, faturalı sayaç dayatması ve vergi kaçırma gibi iddialarla gündeme gelmiş ve yurttaşlardan tepki görmüştü.

Açıklanan son verilere göre Başkentgaz'ın bir yılda elde ettiği net gelir salgın döneminde 117 milyon 98 bin 722 TL artış gösterdi.

Bir yılda yüzde 9 büyüdü

Başkentgaz'ın aktif büyüklüğü bir yılda 5,3 milyar TL'den 5,8 milyar TL'ye çıktı ve şirket 500 milyon TL artış elde etti. 2020 yılında net karını da arttıran şirketin 2019 yılında 415 milyon 592 bin 179 TL olan net karı 2020 yılında 532 milyon 690 bin 901 TL'ye ulaştı. 1 yılda net karını 117 milyon 98 bin 722 TL artıran şirket, 2020 yılında yüzde 9 oranında büyüdü.

'Mağdur olmamak için faturanızı zamanında ödeyin'

AKP'ye olan yakınlığı ile bilinen Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ihale yoluyla 2013 yılında 1 milyar 162 milyon dolara satılan Başkentgaz, geçtiğimiz yıllarda gaz zamları, faturalı sayaç dayatması ve vergi kaçakçılığı gibi iddialarla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz yıl, doğalgaza yapılan zamlar, doğalgazı kesme tehdidi içeren mesajlar iletme ve açma kapama bedelleri dayatmasından dolayı yurttaşlar Başkentgaz'a tepki göstermişlerdi. TKP'nin çağrısıyla ülke genelinde fatura soygununa karşı itiraz eylemleri düzenlenmiş ve Ankara'daki yurttaşlar da Başkentgaz'ın önünde bir araya gelerek soyguna karşı itiraz dilekçelerini iletmişlerdi. Başkentgaz ise yurttaşlardan gelen itiraz dilekçelerine karşı yaptığı açıklamada fatura soygununa hiçbir şekilde karşılık vermezken, "mağdur olmamak için faturanızı zamanında ödeyin" ifadesini kullanmıştı.

Faturalı sayaç dayatması hukuka aykırı bulunmuştu

Geçtiğimiz yıl Başkentgaz'ın gündeme geldiği bir diğer konu ise faturalı sayaç dayatmasıydı. Başkentgaz, doğalgaz abonelerinin seçme hakkını kaldırarak ön ödemeli doğalgaz sayaçlarını (kartlı) faturalı sayaçla değiştirme zorunluluğu getirmişti. Sayaç değişikliğini zorunlu tutan şirket, sayaç değişimi ile birlikte yurttaşlardan açma kapama bedeli ve sayaç güvence bedeli temin etmişti. Kamu Denetçiliği Kurumu ise bu uygulama için "Başkentgaz’ın doğalgaz abonelerine seçme hakkı vermeden sayaç değiştirmesinin ve değişim sebebiyle güvence bedeli almasının temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu" ifadesini içeren bir açıklamada bulunmuştu.

Başkentgaz-Kızılay-Ensar üçgeni

Başkentgaz'ın geçen sene gündeme geldiği bir diğer olay ise Başkentgaz, Kızılay ve Ensar Vakfı üzerinden ilerleyen vergi kaçakçılığı ve Ensar Vakfı'na mali kaynak sağlama olmuştu. Başkentgaz, Kızılay'a 8 milyon dolar "bağışta" bulunmuş sonrasında ise paranın Kızılay'ın hesabında 75 bin doları kalacak şekilde 7 milyon 925 bin dolar tutarındaki kısmını Kızılay hesabından asıl amaçlanan yere yani Ensar Vakfı'na aktarılması için muvafakat vermişti. Bu yöntemle hem Başkentgaz'ın sahibi Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 8 milyon doları vergiden düşürmüş, hem de Ensar Vakfı'na mali kaynak aktarımı sağlanmıştı.