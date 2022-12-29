EYT'de bir mücadele kazanıldı: 'İnsanca yaşayabileceğimiz bir maaş herkesin hakkı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin dün açıklama yaptı. Düzenlemenin ayrıntıları henüz bilinmese de Erdoğan, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi.

Bunun üzerine bugün sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce yurttaş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Merkezleri'nin önünde sıraya girdi. Ardından SGK, EYT'lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

'Tabandan gelen mücadelenin neler yapabileceğinin örneği oldu'

Düzenleme açıklaması ve gelişmeler üzerine yıllardır konuya ilişkin mücadele yürüten Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran'a son durumu ve Erdoğan'ın açıklamalarını sorduk.

Boran açıklama için "Bu kazanım tabandan gelen mücadelenin neler yapabileceğinin örneği oldu, gururluyuz" dedi.

Düzenlemenin detaylarının ne olduğunu henüz bilmediklerini vurgulayan Boran, "8 Eylül 1999'dan itibaren girişlilere hakların verileceği bilgisine sahibiz sadece. Bu bizim mücadelemizdi. Aldık diye düşünüyoruz fakat tabi Meclis'e gelecek olan çalışmanın detayını görmemiz gerekir. Farklı bir şey olmayacağını umuyoruz çünkü bu saatten sonra bu mücadelenin dönüşü yok. Yine de temkinli olmakta, Meclis'e gelecek olan kanun teklifinin detaylarını görmekte fayda var" dedi.

'Artık düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz'

Gönül Boran şunları söyledi:

"Beklediğimiz artık düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması. Yasalaşmadan hükmü yok şu anda yalnızca borçlanmalarla ilgili talepler alınabilir, çalışanların çalışma hayatlarıyla ilgili toparlamalar yapılabilir. Son 2 gün borçlanma için de. 31 Aralık cumartesiye denk geldiğinden 2 Ocak Pazartesi sona erecek. Tüm merkezlerde yoğunluk oluşmuş durumda."

'Toplamda 4,5 milyon olduğumuzu hâlâ iddia ediyoruz'

Boran'a daha önce toplam sayılarının 4,5 milyon civarında olduğunu söylediğini ancak Erdoğan'ın "2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak" açıklamasını da sorduk. EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı şöyle konuştu:

"Bizim emekli olacak kişi sayısıyla ilgili verimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda paylaştığı verilere dayanıyor. Biz sayımızı sorduk ama cevap alamadık. Tüm veriler SGK'nın elinde. Hemen emekli olabilecek kişi sayısını 1 milyon olarak açıklıyorduk. Toplamda 4,5 milyon olduğumuzu hâlâ iddia ediyoruz. Erdoğan'ın açıkladığı sayıyı da 'hemen emekli olabilecek kişi' olarak algılıyoruz. Tabi dediğim gibi bunlar yorum. Daha hizmet yılını doldurmayanlar da var. Bu sayılar içerisinde prim borçlanması yapan kişiler var. Hemen emekli olmaya günü yetmiyor, eksiğini tamamlamaya çalışıyorlar. Bu kişiler de peyderpey emekli olacak diye algılıyoruz."

'Staj ve çıraklık mağduriyetine bakan kapıyı kapattı ama...'

Staj ve çırak mağdurlarını hakkında da Boran, "Bakanımız onlara kapıyı kapattı ama biliyorsunuz bize de yıllar evvel kapılar kapalıydı. 'Bütçeye yük olacak' demişlerdi ama biz yılmadık" dedi. Boran, "Staj ve çıraklığın da bir mağduriyet olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da yine mücadelenin içerisinde olmaya devam edeceğiz. SGK yasalarında bitmeyen mağduriyetler yaşatıyorlar bizlere" diye konuştu.

'Açlık sınırının kat be kat altında ücretlerden bahsediyoruz'

EYT'lilere bağlanacak maaşların açlık sınırı altında kalmasıyla ilgiliyse Gönül Boran bu konuda mücadele devam edeceklerini anlattı:

"Bu aylık bağlanma oranlarının yarattığı bir mağduriyet. Bu mücadele edilmesi gereken en önemli konulardan birisi. Asgari ücretin anlamı nedir? 'Bu maaştan aşağıya geçinemezsiniz' demektir. Ama gelin görün ki 30 yılın karşılığında insanlar en düşük emekli maaşı olan 3 bin 500 liralara mahkum edildi. İnsanca yaşayabileceğimiz bir maaş herkesin hakkı. Asgari ücret bugün 8 bin 500 lira yapıldı. Bununla emekli maaşının bağlanması için de mücadele etmek zorundayız. Çünkü açlık sınırının kat be kat altında ücretlerden bahsediyoruz."