'EYT ülkeyi batırdı' diyenlere hatırlatma listesi

AKP iktidarı patronların bir dediğini iki etmez, ne talep ederse anında yerine getirirken, ülkenin kaynaklarına bir avuç zengin çökmüş durumda. Halkın çoğunluğu büyük bir kriz ve yoksullukla hayatlarına devam etmeye çalışırken, verilen uzun mücadeleler sonunda kazanılan EYT hakkı şimdilerde bazı isimler tarafından "ülkeyi batıracak" diye hedef alınıyor.

Oysa ülkeyi batıran emekçilerin kendi mücadeleleriyle haklarını alması değil, bu listede kısaca özetlediğimiz patronların ve siyasi iktidarın yağma iştahı: