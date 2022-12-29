'EYT ülkeyi batırdı' diyenlere hatırlatma listesi

AKP iktidarı patronların bir dediğini iki etmez, ne talep ederse anında yerine getirirken, ülkenin kaynaklarına bir avuç zengin çökmüş durumda. Halkın çoğunluğu büyük bir kriz ve yoksullukla hayatlarına devam etmeye çalışırken, verilen uzun mücadeleler sonunda kazanılan EYT hakkı şimdilerde bazı isimler tarafından "ülkeyi batıracak" diye hedef alınıyor.
Oysa ülkeyi batıran emekçilerin kendi mücadeleleriyle haklarını alması değil, bu listede kısaca özetlediğimiz patronların ve siyasi iktidarın yağma iştahı:
- Kur Korumalı Mevduatın (KKM) maliyeti giderek artıyor. Mart-Eylül 2022 arasını kapsayan 7 ayda KKM maliyeti 84,9 milyar TL oldu. Toplam maliyeti 200 milyar liranın üstünde.
- Bankacılık sektörünün ocak-ağustos dönemi net kârı yıllık yüzde 420 artarak 252,2 milyar TL oldu. Bankaların net faiz geliri de bu dönemde yüzde 215 arttı.
- Dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketler arasında bulunan ve 10 yılda aldıkları kamu ihalelerinin toplam büyüklüğü 204 milyar dolara dayanan müteahhitlik şirketleri vergi affından garanti ödemelerine kadar bir dizi ayrıcalıktan yararlandı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol firmaları için 2010-2020 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde toplam 128 kez vergi, resim ve harç istisna belgesi indirimi sağlandı.
- “Beşli çete” olarak nitelendirilen müteahhitlik şirketlerinin 2011-2021 döneminde üstlendiği 167 kamu ihalesinin sözleşme bedeli 100 milyar TL’ye dayandı.
- Türkiye'nin en büyük sermaye grubu Koç Holding, 2022'nin ilk 9 aylık döneminde net kârını yüzde 346 artırarak 42 milyar lira kâr elde etti.
- Sabancı Holding'in 6 aylık konsolide net karı 16,3 milyar lira oldu
- 1150 odalı Sarayın günlük harcaması 10 milyon liraya yakın. Günlük elektrik gideri 100 bin liraya yakın. Koruma ordusunun günlük gideri 870 bin. Sadece saraylardan yapılacak tasarrufla Türkiye, 4,4 milyon vatandaşına 12 ay boyunca 4 bin TL ödeyebilirdi.
- Cumhurbaşkanlığı'nın 2021'deki harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak toplam 3,7 milyar TL'ye ulaştı. Diyanet'in halka maliyetiyse ise yılda 13,2 milyar ve günde 36 milyon 164 bin 383,5 TL oldu.
- Tayyip Erdoğan AVM-Hastane fantezisinin ürünü olan şehir hastanelerine toplam 46 milyar 662 milyon TL ödenecek. Şehir hastanelerinin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler başlığı için 2022 yılında 8 milyar 177 milyon TL ayrılırken, 2023 bütçesinde bu rakam 18 milyar 946 milyon TL'ye çıkarıldı.
- Şehir hastaneleri için ayrılan bütçe Sağlık Bakanlığı’nı geçti. Yükselen döviz kuruyla şehir hastanelerine ayrılan bütçe katlandı, hastanelerin kira ve hizmet bedeli yaklaşık 11 milyar 900 milyon TL arttı.
- Açık kaynaklara göre VIP Filo havuzunda 13 uçak 3 helikopter var. Bunlardan en büyüğü yaklaşık 400 milyon değer biçilen ve Katar Emiri’nin hediye ettiği Boeing 747. Katar Şeyhi el Sani’nin hediye ettiği ile birlikte toplam sayısının 16’ya yükseldiği tahmin edilen Cumhurbaşkanlığı’na ait uçaklar, 11 Mart’tan bugüne yalnızca altı kere havalandı. Uçakların bakım ve onarım maliyetinin ise 13 milyon dolar olduğu öğrenildi.
- Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı ödeneği yüzde 50’yi aşan bir oranda artırılarak 3,8 milyar TL’den 5,8 milyar TL’ye çıktı. 2023 bütçesi şimdiden 6,6 milyar lira olarak belirlenirken, bu miktarın seçimler de gelirken yıl içinde ne kadar artacağı merak konusu.