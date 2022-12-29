SGK önünde EYT kuyruğu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi.

Düzenlemenin açıklanmasının ardından yüzlerce kişi SGK Merkezleri'nin önünde sıraya girdi.

'5 buçuk 6'dan beri bekliyorlar'

Unkapanı'ndaki SGK binasının önünden son durumu aktaran NTV muhabiri, "5 buçuk 6'dan beri bekleyenler var. İçeride henüz mesai başlamadı. Erkenden emeklilik durumunu öğrenmek, sorgulama yaptırmak isteyen vatandaşlar var. Bugünü düşünerek önlemler alınmıştı. Başvuruların e-Devlet'ten yapılabilmesi için altyapı hazır hale getirilmişti. Emeklilik merkezlerinin sayısı da artırıldı." dedi.

Tüm binalarda teyakkuza geçildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışmalar hızlandırıldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle oluşabilecek yoğun başvuru süreci işlemleri için bir dizi yeni önlem hayata geçirildi. SGK ilk olarak başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik bir alt yapıyı hazır hale getirdi. Bu kapsamda sunucu kapasiteleri artırılırken, bilgi-işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı. Emeklilik başvurusunda bulunacakların süreci hatasız tamamlamaları için tanıtıcı videolar hazırlandı.