Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. 20 ya da 25 yıl çalışan birinin çalıştığı süreden daha uzun bir dönem maaş alması sürdürülebilir değildir. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.
- 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak.
- Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.
- Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.
- Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.
- Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.