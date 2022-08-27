ETF Tekstil işçileri patronun evinin önünde eylem yaptı

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks sendikasında örgütlü işçiler direnişe başlamıştı.

ETF işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürerken patronun önceki gün fabrikadan TIR'larla mal kaçırdığı öğrenilmişti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, işçilerin bugün patron Sanem Dikmen'in evinin önünde eylem yaptığını duyurdu. İşçiler "Sanem Dikmen biz geldik, hakkımızı ver", "Bize ekmek yoksa patrona da huzur yok!" sloganları attı.

İşçilerin hakkını vermeyen patron Sanem Dikmen'in yeni bir şirket kurduğu da ortaya çıkmıştı.

📢#ETFTekstil işçileri bugün patron Sanem Dikmen'in evinin önünde eylem yaptı!



🔴Bize ekmek yoksa patrona da huzur yok! #ETFİşçileri pic.twitter.com/9OfW8Co7zf — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 27, 2022

Yeni şirket kurdu

TIR'ları fabrikadan gülerek çıkartan Sanem Dikmen'in bir hafta önce eski müdürlerine Sapa Tekstil adında bir şirket kurdurduğu öğrenildi. İşçiler ETF'yi aradıklarında ETF'nin artık SapaTekstil olduğu yanıtını aldılar.

Fabrikadan daha önce de TIR'larla mal kaçırılmıştı.

İşçiler yaşadıklarını anlattı: Hakkımızı arayacağız

Sabah saatlerinde yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz'e anlatan işçilerden biri, "Patron sabah bize alaycı şekilde gülerek çıktı. Polislere teşekkür etti. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu daha başlangıç" demişti.

İşçilerin mücadelesi sürüyor.

📢 ETF Tekstil işçisi Sema bugün yaşananları anlatıyor.



Bugün direnişin 35. gününde sabah polis eşliğinde tırları çıkardılar. Sanem hanım gülerek çıkardı malları ve polislere teşekkür etti. Hakkımız sonuna kadar soracağız. Boyun eğmeyeceğiz. 👇#ETFTekstil pic.twitter.com/9KpfPhhqzd — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 25, 2022

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