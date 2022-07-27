ETF Tekstil işçileri direnişi 6. gününde: 'Haklarımız gasp edildi'

1994 yılından bu yana Tuzla’da faaliyet gösteren (European T-shirt Factory) ETF Tekstil fabrikasının 30 Temmuz 2022 tarihinde kapanacağı duyurulmuştu. Yaklaşık 330 işçinin çalıştığı fabrikada işçilerin bir kısmı 6 Temmuz tarihinden itibaren işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatlarını eksik aldı.

ETF Tekstil işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürüyor. Direnişin 6. günü devam ederken, dün bir işçi fabrikanın çatısına çıkarak tepkisini dile getirdi.

'Bu işyerinde kadınlara zulüm var'

Çatıya çıkan işçi bugün Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na yaptığı değerlendirmede, mağduriyetin devam ettiğini, fabrika önünde direnişlerine devam ettiklerini söyledi. "Karın tokluğuna kölelik yaptığımız bir yer, zaten. Ekmek kapımıza kilit vuracağını söylediği zaman patron, hepimizi çok etkiledi" diyen ETF Tekstil emekçisi, "İhanete uğradık. Patronumuz kadın. Yüzde 80'i kadın olan bir işyerinde kadına zulüm var şu anda" şeklinde konuştu.

Patronun halen haklarını gasp etmeye devam ettiğini, direnişi engellemek için bazı işçilere rüşvet teklif ettiğini ama emekçi direnişinin bölünmediğini ifade eden tekstil işçisi, çatıya çıkmasının sebebinin "işçilere uygulanan zulmün fark edilmesi" için olduğunu söyledi.

'Çocuklarıma onurlu bir gelecek bırakacağım'

Emekçilerin haklarını ceplerinden gasp eden patron hakkında işçi, "Sloganlarımızdan rahatsız oluyormuş. Ben çocuklarıma onurlu bir gelecek bırakacağım. O peki çocuğuna ne bırakacak? Ben çocuklarıma şerefli bir hayat, onurlu bir gelecek bırakacağım" dedi.

Tekstil emekçisi, fabrikadaki direnişe herkesin destek vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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