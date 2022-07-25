ETF Tekstil’de işçilerin direnişi sürüyor

Geçtiğimiz günlerde, 30 Temmuz 2022 tarihinde fabrikanın kapanacağı açıklanan ETF (European T-shirt Factory) Tekstil fabrikasında işçilerin mücadelesi devam ediyor.

Yaklaşık 330 işçinin çalıştığı fabrikada işçilerin bir kısmı 6 Temmuz tarihinden itibaren işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatlarının yarısına yakınını alabildi.

Fabrikada nöbet sürüyor

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren üretimi durduran ve fabrikanın bahçesinde geceli gündüzlü nöbet tutan işçiler haklarının tamamını almak istiyor. Cuma günü başlayan nöbetten sonra 25 Temmuz Pazartesi günü için sendika ile patron masaya oturdu.

'Paramız yok, ödeyemiyoruz'

Aynı zamanda Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yöneticisi olan patron Sanem Dikmen’in işçilere fabrikanın banka hesaplarına borçlar nedeniyle bloke konulduğunu söylediği belirtildi.

Patronun borçları bahane ederek ödeme yapılmadığını belirten işçiler, patronun ödeme yapılabilmesi için üretimi devam ettirilmesi gerektiğini ve fabrikanın satılığa çıkarıldığı gerekçesiyle işçilerin haklarını vermediğini aktardı.

Ya üretime ya zorunlu izne

Kıdem haklarının yalnızca yarısının ödenebileceğinin teklif edildiğini belirten işçiler, ETF tekstil patronunun bu teklifi kabul etmeyip üretime inmeyecek olan işçilerin izne çıkarılacağını ve fabrikaya alınmayacağını belirtti.

Bugün sendika ile işveren arasında yapılan görüşmenin hemen ardından işçilerin bir kısmı ise zorunlu olarak izne çıkarıldı.

İşçiler haklarını almak için mücadeleye devam ediyor

Patronun üretime dönme çağrısını kabul etmeyen ETF Tekstil işçileri haklarının tamamının ödenmesini ve bunun bir yazılı belge haline getirilmesini bekliyor. Şu an üretimin tamamen durduğu fabrikada işçiler, ürün ve makine çıkışına izin vermemek için nöbete devam ediliyor.

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