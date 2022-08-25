ETF işçilerinin direnişi sürerken patronun yeni şirket kurduğu ortaya çıktı

Fabrika önünde direnişe devam eden ETF işçileri, patron bu sabah fabrikadan yine mal kaçırmıştı. Patron Sanem Dikmen'in yeni bir şirket kurduğu öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks sendikasında örgütlü işçiler direnişe başlamıştı. 

ETF işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürerken patronun yine fabrikadan TIR'larla mal kaçırdığı öğrenilmişti.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre, Sanem Dikmen gözetiminde sabah saatlerinden bu yana fabrikadan 5 TIR çıkarıldı. 

Yeni şirket kurdu

TIR'ları fabrikadan gülerek çıkartan Sanem Dikmen'in bir hafta önce eski müdürlerine Sapa Tekstil adında bir şirket kurdurduğu öğrenildi. İşçiler ETF'yi aradıklarında ETF'nin artık SapaTekstil olduğu yanıtını aldılar.

Fabrikadan daha önce de TIR'larla mal kaçırılmıştı.

İşçiler yaşadıklarını anlattı

Sabah saatlerinde yaşadıklarını Patronların Ensesindeyiz'e anlatan işçilerden biri, "Patron sabah bize alaycı şekilde gülerek çıktı. Polislere teşekkür etti. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu daha başlangıç" dedi.

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ETF Tekstil patronu fabrikadan mal kaçırmaya devam ediyor