ETF Tekstil patronu fabrikadan mal kaçırmaya devam ediyor

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks sendikasında örgütlü işçiler direnişe başlamıştı.

Fabrika önünde direnişe devam eden ETF işçileri, patronun yine fabrikadan TIR'larla mal kaçırdığını duyurdu. Sosyal medyadan durumu paylaşan bir işçi, "Polisin yardımıyla TIR'lar işçinin hakkını götürüyor yine Sanem'e destek, işçiye köstek" dedi.

Bekçi ve polisler TIR'ları engellemeye çalışan işçilere müdahale etti.

Fabrikadan daha önce de TIR'larla mal kaçırılmıştı.