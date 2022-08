TKP’den direnen ETF işçileri ile dayanışma etkinliği

Tuzla Tepeören’de bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks sendikasında örgütlü işçiler direnişe başlamıştı. ETF işçilerinin direnişlerinin 30. gününde Türkiye Komünist Partisi (TKP) fabrika önünde işçilerle birlikte bir dayanışma etkinliği düzenledi.

İşçilerin aileleri ile katıldığı etkinliğe mahalleli de yoğun ilgi gösterdi.

Dayanışma ziyaretinde TKP Merkez Komitesi adına konuşan Selahattin Kural “Bir aya yayılmış bu direnişe biraz daha umudu pekiştirip, güzel bir anı bıraktığımız bir gün olsun istiyoruz. Bu hayat pahalılığında kendi hayatından kısarak direnişi büyüten, işçi sınıfa umut olan ETF işçilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kural şöyle konuştu:

“Siz emeğiniz için mücadele ediyorsunuz ve bu emeğiniz bir patron tarafından gasp ediliyor. Bu kadının gerçekten parası yok mu da ürünleri kaçırdı sizin haklarınız vermedi. Aslında hepsi biliyor, kendi de biliyor, devlet de biliyor bankalar da biliyor Sanem Dikmen’in parası var. Emeğiniz üzerinden gasp ettiği parası var. Bugün Türkiye’nin her yerinde inşaatlarında, santrallerinde, fabrikalarında çalışan emekçiler emeğini ortaya koyup üretiyorlar ve bu üretilenlerin sayesinde bu ülkenin elektrikleri çalışıyor suları çalışıyor. Bunu da bir avuç patron gasp ediyor. Sonra o şantiyede çalışan emekçilerin evine elektrikler fatura olarak geliyor. Bugün inşaatından çalışıyorsunuz, sonra o evi almak için milyonlarca lira ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ürettiğiniz evler, oturamadığımız evler oluyor. Burada kumaş üretiliyor ve bunları kimimiz alamıyoruz bile. Tüm bunlar bir avuç patronu zengin ediyor, üstüne bizi ucuza çalıştırıyorlar yetmezmiş gibi haklarımızı, tazminatlarımızı maaşlarımızı da gasp ediyorlar.

Ziyaretten.

Buradaki mesele sadece Sanem Dikmen değil, patronlar kriz var diyorlar ama övüne övüne kâr açıklıyorlar, bir de bize dönüp diyorlar ki kriz var. Bu mücadele sadece ETF işçilerinin mücadelesi değil. Bu haksızlığın olduğu her yerde TKP de vardır. Biz kendi fabrikalarımızdan buraya destek veririz. Bu bir düzen sorunudur, buradaki mücadelelerin tüm işyerlerine mahallelere de taşınacaktır. Patronlar ihya olmaya devam ettikçe, işçi sınıfı mücadelesi de büyüyecektir, biz de bunu ancak birlikte verebiliriz. Biz bize olduğumuzu bilerek söylüyoruz, bu düzeni birlikte mücadele ederek değiştirmek zorundayız. Hep birlikte bu mücadele göğüslediğimizde ancak biz haklarımız gasp edildiği değil eşit özgür bir ülkede yaşayacağız. 2023’e gidiyoruz, Cumhuriyet’in 100. Yılı, bu ülkede emeğin nasıl bir değer olduğunu göstermemiz gereken bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz.

Biz TKP olarak, 10 Eylül’de Türkiye’de emekçileri ayağa kaldıracağımız, mücadeleyi büyütüyoruz dediğimiz etkinlikler yapacağız. Sizleri ETF işçilerini de şimdiden davet ediyoruz. Bu ülkede işçilerin eşit özgür bir ülke için daha fazla mücadele edeceğini bir güne sizleri de davet ediyoruz. ETF işçileri kazanacak, diğer işçiler kazanacak ve patronlar kaybedecek.”

Ardından ETF işçileri için yazdığı “En Güzel Giysimiz” adlı şiiri yazan TKP üyesi Efe Eğilmez, şiirini işçilere okudu. Şiirin ardından, ETF işçisi Tülay “Biz kazanacağız ve işçilerin birliği sermayeyi yenecek diyerek” TKP’lileri selamladı. Bir başka işçi Birgül ise söz alarak, “Doğmamış çocuğumun hakkını onlara yedirmeyeceğim diyerek 30. değil, ilk gündeki gibi devam ediyoruz, sonuna kadar da buradayız” dedi.

Deriteks Sendikası adına konuşan Pembe Maden’se, “Ben de burada sendikadan önce, bu arkadaşlarımla birlikte 13 yıl boyunca emek veren bir işçiyim, bu arkadaşlarımın buradaki emeklerini, fedakarlıklarını çok iyi biliyorum. Arkadaşlarımızın vazgeçmeyeceklerini de biliyorum, dolayısıyla da gece gündüz buradayım.” dedi.

Maden şöyle devam etti:

“Bu Sanem Dikmen, her platformda, her yerde hep kadın istihdamını kullanarak reklamını yapıyor. Markalardan iş almak, devlet destek almak için hep kadın istihdamı sağlamasını kullanıyor ama en büyük sömürüyü de kadına karşı Sanem Dikmen yapıyor. Ne yaparsa yapsın, buradaki arkadaşlarımızın mücadelesi bitmeyecek. Sanem istediği kadar polis eşliğiyle girip çıksın biz buradayız, kendi işçiden neden korkuyor? Biz ama gayet rahatız çünkü alınterimiz için buradayız. O hırsız olduğu için korkarak girip çıkıyor buraya. Nerede hangi alanda olursa sesimizi duyurmaya devam edeceğiz, Sanem Dikmen asla şunu unutmasın, kendisi de kadın ve kadınlar asla verdiği mücadeleden vazgeçmez. Bir başka konu da şu; devleti de markaları da işçilerin her alacağını kuruşu kuruşuna ödeyeceğim diyerek kandırmaya çalışıyor ama işçiyi kandıramaz. Biz kazanacağız. İşçi sınıfı kazanacak.”

Konuşmaların ardından Los Obreros müzik grubu direniş alanında sahne aldı. İşçilerle birlikte Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra, Burçak Tarlası, Çav Bella şarkılarını söyleyen grubun ardından, grev halayı ve oyunlarla birlikte etkinlik sona erdi.