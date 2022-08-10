ETF Tekstil işçilerine şiir: En Güzel Giysimiz

ETF Tekstil işçilerinin hakları için verdiği mücadele 19. gününde devam ederken Patronların Ensesindeyiz Ağı işçilerin direnişine şiirle destek verdi.

Günlerdir fabrika kapısı önünde aileleri ve çocukları ile birlikte mücadele eden işçiler için PE Ağı’ndan Efe Eğilmez, En Güzel Giysimiz adında bir şiir yazdı.

Şiir şöyle:

EN GÜZEL GİYSİMİZ

Duyuyor musunuz sesleri

Yazın sıcağında dokunan giysimizin türküsüdür bu.

Güneş tepemizde

Ve fabrikamıza tel örgüler örülmekteyse de

Sönmüyor direnenlerin ateşi.

Kaç giysi dikmiştir bu ETF işçileri,

Bir Allah,

Bir de Sanem Dikmen bilir…

Renk renk, çeşit çeşit giysiler

Dikenlerin giyemediği,

Giyenlerin zorbalık ettiği.

Şimdi baharı geri getirmek için

zorbalığın giysisini yırtıp atıyorlar

Yazın sıcağında direnip

Patronun karşısına dikiliyorlar.

Huhuu, kimse yok mu?

İşçilerin önünde demir kapılar.

İnsan insanı gözlerinden tanırmış

Fakat patronun yüzü yok işçilere bakmaya

Oysa ne güzeldir bizim yüzlerimiz direnince

Hele de güneş tepemizdeyse…

Şimdi yazın sıcağında bir giysi dokuyor ETF işçisi

Bir giysi: Sanem Hanım’ın giyemeyeceği.

Şimdi tırlar boş, yumruklar havada.

Ve emeğin giysisi demir kapıların dışında

Örülüyor, örülmekte.

Artık hiçbir giysi örtemeyecek yoksulluğun üzerini.

Duyuyor musunuz sesleri?

Güneş, selamlıyor yaz sıcağında direnenleri

Efe Eğilmez