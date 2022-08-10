ETF Tekstil işçilerine şiir: En Güzel Giysimiz

ETF Tekstil işçilerinin hakları için verdiği mücadele 19. gününde devam ederken Patronların Ensesindeyiz Ağı işçilerin direnişine şiirle destek verdi.
Günlerdir fabrika kapısı önünde aileleri ve çocukları ile birlikte mücadele eden işçiler için PE Ağı’ndan Efe Eğilmez, En Güzel Giysimiz adında bir şiir yazdı.
Şiir şöyle:
EN GÜZEL GİYSİMİZ
Duyuyor musunuz sesleri
Yazın sıcağında dokunan giysimizin türküsüdür bu.
Güneş tepemizde
Ve fabrikamıza tel örgüler örülmekteyse de
Sönmüyor direnenlerin ateşi.
Kaç giysi dikmiştir bu ETF işçileri,
Bir Allah,
Bir de Sanem Dikmen bilir…
Renk renk, çeşit çeşit giysiler
Dikenlerin giyemediği,
Giyenlerin zorbalık ettiği.
Şimdi baharı geri getirmek için
zorbalığın giysisini yırtıp atıyorlar
Yazın sıcağında direnip
Patronun karşısına dikiliyorlar.
Huhuu, kimse yok mu?
İşçilerin önünde demir kapılar.
İnsan insanı gözlerinden tanırmış
Fakat patronun yüzü yok işçilere bakmaya
Oysa ne güzeldir bizim yüzlerimiz direnince
Hele de güneş tepemizdeyse…
Şimdi yazın sıcağında bir giysi dokuyor ETF işçisi
Bir giysi: Sanem Hanım’ın giyemeyeceği.
Şimdi tırlar boş, yumruklar havada.
Ve emeğin giysisi demir kapıların dışında
Örülüyor, örülmekte.
Artık hiçbir giysi örtemeyecek yoksulluğun üzerini.
Duyuyor musunuz sesleri?
Güneş, selamlıyor yaz sıcağında direnenleri
Efe Eğilmez