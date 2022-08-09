TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı: ETF Tekstil patronları tırlarla mal kaçırdı

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı bu sabah ETF Tekstil’de yaşanan önemli bir gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. Tekstil patronlarının direnişte olan işçilere haklarını vermek yerine sabah saatlerinde tırlarla fabrikadan mal kaçırmaya çalıştığını açıklayan Sarı, “Kaçırılan bu mallar işçilerin alınteri, suyu ve ekmeğidir, işçilerin ekmeğinden elinizi çekin” ifadelerini kullandı.

Sarı, Tuzla’da ödenmeyen maaş ve hakları için direnen ETF tekstil işçilerinin bu sabah fabrikadan mal kaçırmaya gelen tırlar ve o tırları korumaya gelen kolluk kuvvetlerinin gürültüsü ile uyandığını, fabrika içersindeki malların alelacele tırlarla kaçırılmış olduğunu anlattı.

Kaçırılan bu malların tekstil tekelleri için üretilmiş ürünler olduğuna vurgu yapan Sarı, “ETF tekstil patronu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)’nin iki başkanından biri. Bu sabah orada bulunan kolluk kuvvetleri işte bu tekellerin ve onlara üretim yapan ETF patronunun “çıkarlarını” ve “mallarını” savunmak üzere işçilerin önüne barikat kurdular” dedi.

'ETF işçilerinin haklı mücadelesine karşı duranlar suç işlemektedir'

Hırsızlığı duyan işçilerin fabrika kapısının önünde toplanıp tepki gösterdiklerini ve “işçilerin önünden çekilin!” diye bağırdıklarını anlatan Sarı, “Kaçırılan bu mallar işçilerin alınteri, suyu ve ekmeğidir. Çekilin, işçilerle ekmekleri arasına girmeyin. Olanların “zor durumdaki” bir patronun hali ve iyi ya da kötü niyetli olması ile alakası yok. Bu düzenin patronları ve onların zenginliğini kollama çabası ise olanların bir tarafı. Ama görülmesi gereken ve gerçekte olan, yaşamak için emeğini ortaya koyan ETF Tekstil işçilerinin emeğinin yok sayılması, ekmeklerine el konulmasıdır. İşçilerin söylediği ise açıktır. İşçilerin ekmeklerine sahip çıkması, bunun için mücadelesi haktır. Bunun karşısında duranlar ise haksızdır ve suç işlemektedir” dedi.