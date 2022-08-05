TKP İstanbul İl Örgütü'nden direnişteki ETF işçilerine dayanışma ziyareti

İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren ETF tekstil fabrikasında patron, fabrikanın 31 Temmuz 2022 tarihinde kapanacağını duyurmuş ancak herhangi bir iflas durumu açıklamayarak işçilerin alacaklarını vermemişti.

Yaklaşık 330 işçinin çalıştığı fabrikada işçilerin bir kısmı “küçülme” gerekçesiyle 6 Temmuz tarihinden itibaren işten çıkarılmaya başlandı. Patronun çalışanlara, toplam kıdem tazminatlarının yüzde 30’unun verileceğini, ihbar tazminatının ise ödenmeyeceğini söylemesinin ardından işçiler gasp edilen hakları için 21 Temmuz'da fabrika içinde direnişe başladı.

Türkiye Komünist Partisi direnişin 14. gününde ETF işçilerini fabrika önünde ziyaret etti. İşçiler tarafından “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarıyla karşılanan TKP İstanbul İl Örgütü, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ve avukatları, işçilerle direniş süreci üzerine konuştu.

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