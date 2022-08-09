ETF Tekstil'de işçilere polis müdahalesi

İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren ETF tekstil fabrikasında patron, fabrikanın 31 Temmuz 2022 tarihinde kapanacağını duyurmuş ancak herhangi bir iflas durumu açıklamayarak işçilerin alacaklarını vermemişti.

Yaklaşık 330 işçinin çalıştığı fabrikada işçilerin bir kısmı “küçülme” gerekçesiyle 6 Temmuz tarihinden itibaren işten çıkarılmaya başlandı. Patronun çalışanlara, toplam kıdem tazminatlarının yüzde 30’unun verileceğini, ihbar tazminatının ise ödenmeyeceğini söylemesinin ardından işçiler gasp edilen hakları için 21 Temmuz'da fabrika içinde direnişe başladı.

Fabrikanın önü polislerle çevrildi

Patron Sanem Dikmen içerideki malları çıkarmaya uğraşırken işçiler gece nöbetine devam etti. Ancak saat 06.30'da polis desteğiyle fabrikaya 4 adet TIR sokuldu. Fabrikanın önü polislerle çevrildi. Daha önce malların çıkışını engellemiş olan işçiler, fabrika önüne çağrı yaptı.

TIR'lar içeride yüklenirken fabrika önünde işçiler ürettikleri malların çıkışını engellemek için mücadeleyi sürdürüyor.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan bilgilere göre işçiler polislere "Açın işçinin önünü hakkını savunsun. Patronun değil o işçinin malı, hakkımız, alın terimiz" diye seslendi.

#ETFTekstil 'de işçilere polis müdahalesi



Patron Sanem Dikmen içerideki malları çıkarmak için işçilerin gece nöbeti devam ederken, saat 06.30'da, polis desteğiyle fabrikaya 4 adet TIR sokuldu.



O bizim hakkımız, emeğimiz, alınterimiz 👇@FairLaborAssoc@PUMATurkiye pic.twitter.com/zsq6ayvb6q — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 9, 2022

ETF işçisinin alınteri boşaltılıyor. İşçiler izin vermiyor. Mücadele devam ediyor. #ETFTekstil pic.twitter.com/QXMCvkLK1J — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 9, 2022

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