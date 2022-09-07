ETF işçilerine müdahale: Fabrikadan makineler kaçırılıyor

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks sendikasında örgütlü işçiler direnişe başlamıştı.

ETF işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürerken patronun fabrikadan TIR'larla mal kaçırdığı, patron Sanem Dikmen'in Ağustos ayında eski müdürlerine Sapa Tekstil adında bir şirket kurdurduğu öğrenilmişti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın paylaştığı bilgiye göre ETF işçilerine bu sabah yine müdahale edildi.

Patron Sanem Dikmen'in isteği doğrultusunda fabrikadan makinelerin çıkarılması için işçiler kapı önünden uzaklaştırıldı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İşçiler boyun eğmiyor, hakları için fabrika önünde direniyor" ifadelerini kullandı.

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