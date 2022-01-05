Emekçiler maaş zamlarından rahatsız: 'Saray'ın emek düşmanı politikalarının çok net ifadesi oldu'

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra yüzde 22,9 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alacakları kesinleşen memurların Ocak ayındaki toplu sözleşme zammı da yüzde 7,5 olarak açıklandı. Erdoğan'ın son açıklamalarına göre memurların maaş artış oranı 30,5'e çıkarken yeni memur maaşları da belli oldu.

En düşük emekli maaşını açlık sınırının altında bir rakam olan 2bin 500 liraya çeken AKP, enflasyon farkı dışında emeklilere beklenen ek zammı yapmadı. Yalnızca alt sınır duyuran Erdoğan bu ücreti 2 bin 500 lira olarak açıkladı. Böylelikle emekli maaşında alt sınır, açlık sınırı olan 3 bin 93 TL'nin de altında kaldı.

KESK açıklanan enflasyon verileri sonrası "26 Temmuz tarihinde %43,5 artış yapılması yönündeki TİS teklifimizin bir kez daha ne kadar gerçekçi olduğu anlaşılmıştır" açıklaması yapmıştı.

Kamu emekçilerine yapılan zamları soL'a değerlendiren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, "Ülkede hergün pek çok şeye zam gelirken kamu emekçilerine yapılan 2,5'luk artış aslında Saray'ın emek düşmanı politikalarının çok net ifadesi oldu" dedi.

'İnsanca yaşamaya yeterli ücret düzenlemesi yapılmadı'

Toplu sözleşme masalarında zam oranlarına imza atan yandaş konfederasyonları eleştirerek "Kamu emekçilerinin taleplerini görmezden geliyorlar" diyen Yeşil, şunları söyledi:

"Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeden sonra kamu emekçileri bir ek zam talebiyle alanlarda oldular. Bütçe döneminde de KESK olarak gerçekleştirdiğimiz 'Geçinemiyoruz!' mitingleriyle bu talepleri bizler de dile getirmiştik. Toplu sözleşmenin üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra gerek döviz kurundaki aşırı yükseliş gerekse hergün gelen yeni zamlar, kamu emekçilerine tanımlanan yüzde 5+7 zammı zaten eritmişti. Aslında siyasal iktidar yaşadığı krizleri algı yaratarak var etmeye çalışıyor. Bir süre önce 'yüzde 30-35 memurlara zam yapıldı' gibi spekülatif söylemlerle ön plana çıktılar. Daha sonra sağlık emekçileri için de benzer söylemlerde bulunuldu. Ekonomik krizin emekçiler üzerindeki ağırlığının, giderek artan yoksulluğun üzerine böyle bir gölgeleme stratejisi belirlediler. Son olarak geçtiğimiz günlerde Saray'da bu sefalet sözleşmesine imza atan Memur-Sen ve Kamu-Sen'le bir toplantı gerçekleşti. Muhtemelen önceki gün açıklanan ve aslında zam olmayan komik zam oranı Saray'a emekçilerin iradesini teslim eden bu konfederasyon yetkilileriyle yaptıklarını biz düşünüyoruz.

Açıklanan ve gerçekçi olmayan enflasyon oranlarını bir yana, bağımsız araştırma şirketlerine göre enflasyon oranı yüzde 80'leri çoktan geçti. Temel tüketim ürünlerinin tamamındaysa yüzde 40'ları, 70'leri aşan zamlar yapıldı. Bu ortamda kamu emekçilerine artı ek zam olarak yapılan yüzde 2,5'luk bir ek zam. Kamu emekçileri bu durumdan son derece rahatsız. İnsanca yaşamaya yeterli ücret düzenlemesinin yapılmadığı bu koşullarda var olmak konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yoksulluk ücreti son bir yılda yüzde 55 artmışken, ülkede hergün pek çok şeye zam gelirken kamu emekçilerine yapılan 2,5'luk artış aslında Saray'ın emek düşmanı politikalarının çok net ifadesi oldu bizler açısından.

'Yandaşlar talepleri görmezden geldi'

Yine belirtmek isteriz ki, yandaş konfederasyon 6 dönemdir toplu iş sözleşmesi masalarında kamu emekçilerinin taleplerini görmezden gelen, iradesini yok sayan sözleşmelere imza atıyor. 6. dönemde de maalesef aynı şey yaşandı. Bu sefer farklı olarak bu iradenin kendisi doğrudan Saray'a teslim edilmiş oldu. Bu zamdan sonra yapılan açıklama da kamu emekçilerinin aklıyla alay etmektir. 'Ateşi alır ama közü söndürmez' dediler. Biz de bu ateşi yakan da, közü harlayan da hem iktidar hem de o toplu iş sözleşmesi masasında o metne imza atanlar, Memur-Sen'dir."