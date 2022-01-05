Emekçiler maaş zamlarından rahatsız: 'Saray'ın emek düşmanı politikalarının çok net ifadesi oldu'

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra yüzde 22,9 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alacakları kesinleşen memurların Ocak ayındaki toplu sözleşme zammı da yüzde 7,5 olarak açıklandı. Erdoğan'ın son açıklamalarına göre memurların maaş artış oranı 30,5'e çıkarken yeni memur maaşları da belli oldu.
En düşük emekli maaşını açlık sınırının altında bir rakam olan 2bin 500 liraya çeken AKP, enflasyon farkı dışında emeklilere beklenen ek zammı yapmadı. Yalnızca alt sınır duyuran Erdoğan bu ücreti 2 bin 500 lira olarak açıkladı. Böylelikle emekli maaşında alt sınır, açlık sınırı olan 3 bin 93 TL'nin de altında kaldı.
KESK açıklanan enflasyon verileri sonrası "26 Temmuz tarihinde %43,5 artış yapılması yönündeki TİS teklifimizin bir kez daha ne kadar gerçekçi olduğu anlaşılmıştır" açıklaması yapmıştı.
Kamu emekçilerine yapılan zamları soL'a değerlendiren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, "Ülkede hergün pek çok şeye zam gelirken kamu emekçilerine yapılan 2,5'luk artış aslında Saray'ın emek düşmanı politikalarının çok net ifadesi oldu" dedi.
'İnsanca yaşamaya yeterli ücret düzenlemesi yapılmadı'
Toplu sözleşme masalarında zam oranlarına imza atan yandaş konfederasyonları eleştirerek "Kamu emekçilerinin taleplerini görmezden geliyorlar" diyen Yeşil, şunları söyledi: