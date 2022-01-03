Yeni memur maaşları belli oldu

Memurların maaş artış oranı 30,5'e çıkarken yeni memur maaşları da belli oldu.

Haber Merkezi

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra yüzde 22,9 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alacakları kesinleşen memurların Ocak ayındaki toplu sözleşme zammı da yüzde 7,5 olarak açıklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarına göre memurların maaş artış oranı 30,5'e çıkarken yeni memur maaşları da belli oldu.

Eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınarak hesaplanan yeni memur maaşları şöyle oldu:

  • Vali - 22.412 → 29.247
  • Genel müdür (1/4) - 16.177 21.110
  • Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 11.126
  • Memur (Lisans - 9/1) - 5.277  6.886
  • Öğretmen (1/4) - 6.587 8.596
  • Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826  19.347
  • Baş komiser (3/1) - 8.522 11.121
  • Polis memuru (8/1) - 7.465 9.741
  • Uzman doktor (1/4) - 10.126 13.214
  • Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391  8.340
  • Mühendis (1/4) - 8.703 11.357
  • Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 7.165
  • Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 10.785
  • Vaiz (1/4) - 6.844 8.931
  • Avukat (1/4) - 8.311 10.845
  • En düşük memur maaşı - 4.880  6.368

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