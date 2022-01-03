Zehra Canan: Kapitalist sistem kalksın artık biraz sosyalizm olsun ya...

Sokak röportajında söyledikleriyle gündem olan Zehra Canan, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’ın sunduğu "Seyir Hali" programına konuştu.

Ankara Kızılay’da ördüğü lif ve patikleri satarak geçimini sağlayan ve sokak röportajlarına yaptığı konuşmalarla dikkat çeken Zehra Canan, katıldığı radyo programında “Pahalılıkla uğraşıyoruz. Her gün zamlarla uyanıyoruz. Bunların amaçları nedir anlayamadım” ifadelerini kullandı.

Birçok insanın kendisini tebrik ettiğini ama ‘Seni tutuklarlar’ diyen insanların da bulunduğunu söyleyen Zehra Canan şöyle konuştu:

“Ben Türkiye’nin gerçeklerini anlattım. Benim neyimi tutuklayacaklar ki? Beni kimse karakola davet etmedi. Çevremdeki insanlar beni korkutmaya çalışıyorlar. Ben kimseye hakaret etmiyorum ki, ben Türkiye ekonomisinin neden bu hâle geldiğini açıklamaya çalıştım. Özelleştirmeden, Amerikan politikalarından, liberalizmden bu hale geldi. Serbest piyasa ekonomisinden dolayı böyle oldu”.

'Devlet neden şahsa veriyor? Bu pahalılık neden? Özelleştirmeden...'

Ali Çağatay’ın “Size göre Türkiye’de işler yolunda gitmiyor. Öyle diyorsunuz. Peki, nasıl düzelecek. Neler yapmak lazım?” sorusunu da cevaplayan Canan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu düzelmez. Lüks ve gereksiz harcamalar, yatırımlar, on yerden maaş almalar... Devlet kurumlarında bu kadar harcama olur mu? Oturdukları devlet kurumlarını görsen, dudağınız uçuklar. Biraz sosyal olsunlar, hiç bir iş de yaptıkları yok. Büyük bürokratlar da acayip derecede lüks harcamalar var. Bunlara para yetmez. Üretimin yok, istihdamın yok. Tarımı, hayvancılığı bitirmişsin. Özelleştirme yapmadığınız kurum kalmamış. Devlet neden şahsa veriyor? Bu pahalılık neden? Özelleştirmeden... Onlar doymazlar, bize de yedirmezler. Tek sebebi bu. Özelleştirme kalkmadığı müddetçe olmaz. Biraz da sosyalizme dönsün, bu kapitalist sistem biraz kalksın artık ya...”

'Herkes bir olursa sosyalizm kurulabilir'

Zehra Canan, sunucunun “Sosyalizmi yeniden kurabilir miyiz?” sorusuna ise “Herkes bir olursa, olabilir. Güney Amerika yavaş yavaş dönüyor. Kapitalist sistem dünyayı sömürmeye doymaz. Üretim yok ülkede, adam uçuyoruz diyor. Neyimiz var da uçuyoruz? Japonya'yı ve Küba'yı örnek alırsak kalkınırız” diyerek cevap verdi.