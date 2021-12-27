Zehra Canan: Sattırmıyorlar liflerimi bile, ben susmadım!

Sokak röportajında söyledikleriyle gündem olan Zehra Canan, Tele1'de Merdan Yanardağ’ın sunduğu 18 Dakika programına konuştu.

Ankara Kızılay’da ördüğü lif ve patikleri satarak geçimini sağlayan ve sokak röportajlarına verdiği demeçlerle dikkat çeken Zehra Canan, Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın katıldığı proramda "Sattırmıyorlar liflerimi bile. Kaç kere karakola çektiler. Valilik diyorlar. Ben de ‘kardeşim ben ne yiyeyim, çocuğumun işi gücü yok’ diyorum. Bana ne diyorlar, konuşma karşındaki polis, bekçi diyorlar. Beni susturuyorlar ama ben susmadım" dedi.

Valilikten ve emniyetten gelip sürekli el işi lif ve patikleri satmasını engellemeye çalıştıklarını belirten Canan, "Ben gerçekleri konuştum" diyerek sözlerine sahip çıktı.

‘Ortaya Karışık’ isimli bir Youtube kanalına konuşan 70 yaşındaki Zehra Canan "Vergilerle, zamlarla ülke dönmez, özelleştirmelerle ülke dönmez" demişti.