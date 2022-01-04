Ek zam gelmedi: İşte emeklilerin yeni maaşları

İktidar emekli maaşlarına açıklanan resmi enflasyon dışında ek zam açıklamadı, yeni emekli zammı belli oldu.

Haber Merkezi

En düşük emekli maaşını açlık sınırının altında bir rakam olan 2500 liraya çeken AKP, enflasyon farkı dışında emeklilere beklenen ek zammı yapmadı.

Enflasyon farkı sonrası emeklilerin en düşük maaşları şöyle:

SSK (2000 öncesi) 2624 liradan 3290 liraya yükseldi.

SSK (2000 sonrası) 1627 liradan 2500 liraya yükseldi.

Bağ-Kur (esnaf) 1912 liradan 2500 liraya yükseldi.

Bağ-Kur (tarım) 1802 liradan 2500 liraya yükseldi.

Emekli memur maaşları:

Müsteşar (1/1) 11806 liradan 15394 liraya yükseldi.

Genel müdür (1/1) 10435 liradan 13608 liraya yükseldi.

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 liradan 5222 liraya yükseldi.

Memur (Lisans - 1/4) 3918 liradan 5109 liraya yükseldi.

Öğretmen (1/4) 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 liradan 8919 liraya yükseldi.

Başkomiser (1/4) 4167 liradan 5434 liraya yükseldi.

Polis memuru (8/1) 4167 liradan 5434 liraya yükseldi.

Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 liradan 5107 liraya yükseldi.

Mühendis (1/4) 4913 liradan 6407 liraya yükseldi.

Teknisyen (Lise -1/4) 3419 liradan 4459 liraya yükseldi.

Profesör (1/4) 9346 liradan 12187 liraya yükseldi.

İmam-hatip 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.

Avukat (1/4) 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.

En düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4272 liraya yükseldi.

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Yeni memur maaşları belli oldu