Erdoğan'ın maaşına zam: Yeni maaşı belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı cumhurbaşkanı maaşı 100 bin 750 liraya yükseldi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yeni yılla birlikte zamlandı.

Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi.

Haber

Bir sigara grubuna daha büyük zam