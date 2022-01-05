Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yeni yılla birlikte zamlandı.
Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan'ın maaşına zam: Yeni maaşı belli oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı cumhurbaşkanı maaşı 100 bin 750 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yeni yılla birlikte zamlandı.
Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi.