Eczacılardan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına tepki

Türk Eczacılar Birliği (TEB) ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ isimli yarışma programında sorulan soruya tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Atv’de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ isimli yarışma programında sorulan bir soru eczacıların tepkisine neden oldu. Programda sorulan “Raftan aldığı kutuyu, üzerine okunaksız bir el yazısıyla ‘sabah-akşam tok karnına’ yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?” sorusunu eleştiren eczacılar “Bu dikkatsizlikten sıkıldık” açıklamasını yaptı.

TEB tarafından yapılan açıklamada “Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu "dikkatsizlik"ten sıkıldık. Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak.  @atvcomtr” denildi.

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