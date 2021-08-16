Gericilerin hedefi olan Ebrar Karakurt'a büyük destek

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından dün kız arkadaşıyla bir fotoğrafını paylaştı. Karakurt fotoğrafı nedeniyle gericiler tarafından hedef alındı.

Karakurt'un paylaşımının hedef gösterilmesi büyük tepki toplarken, sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi de gündem oldu. Karakurt için binlerce destek mesajı paylaşıldı.

Karakurt'un takım arkadaşları da destek mesajları attı. Naz Aydemir Akyol "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri; Ebrar’ın; hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!" paylaşımını yaptı.

Hande Baladın ise "Hep kendin gibi ol çünkü tanıdığımız Ebrar çok özel, çok güzel" dedi.