A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı yobazı rahatsız etti

Kadın düşmanı ve gerici açıklamalarıyla bilinen ilahiyatçı İhsan Şenocak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bugün Çin'i 3-0 mağlup ederek büyük başarı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı.

Şenocak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sutanısın; sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin!" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin ardından Şenocak yeni bir paylaşım yaparak tepki gösterenlerle "hesaplaşacağını" söyledi: "İfademde tek cümlelik bir hakaret yok.İslamın kızına ne olması ve olmaması noktasında bir çağrı var.Sermayesi 'küfür' olan ahlak yobazlarıyla hukuk önünde tek tek hesaplaşacağım.Sizin keyfinize göre değil İslama göre konuşacağım. Dinime sövenle hesaplaşmadan canımı alma ya rabbi!"

Milli Gazete sporcuların fotoğrafına yer vermedi

Öte yandan Saadet Partisi'nin gazetesi olarak bilinen Milli Gazete'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısını haberleştirirken sporcuların fotoğrafına yer vermemesi de dikkat çekti. "Filenin Sultanları, Çin'i ezip geçti" başlığıyla karşılaşma sonucunu haberleştiren Milli Gazete'nin haberde milli takım oyuncularının fotoğrafı yerine voleybol topu görseli kullanması dikkat çekti.