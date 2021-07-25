A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'le karşılaştı.

İlk seti 21-25, ikinci seti 14-25 ve üçüncü seti 14-25 kazanan Türkiye, Çin'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'le birlikte ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya yer alıyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Japonya'nın da bulunduğu A Grubu'nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore mücadele edecek.