A Milli Kadın Voleybol Takımı dünya üçüncüsü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Japonya'yı 3-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finallerinin ilk maçında ABD'ye 3-0 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.
İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, rakibi Japonya’yı, 25-19, 25-16 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 yendi.
Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’ni 3'üncülükle tamamladı. A Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde 2018’de 2’nci, 2019’da da 4’üncü olmuştu. FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılamamıştı.