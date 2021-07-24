HPV dayanışması büyüyor: Kadınlardan mesaj var

Human Papilloma Virüs yani HPV, cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon etkenlerinden biri. HPV’nin yaklaşık 200 tipi mevcut. Bunlardan yüksek riskli olarak tanımlananları kadınlarda servikal (rahim ağzı), vulva, vajina, orofarinks, anüs kanserlerine neden oluyor.

HPV aşıları 2006 yılından beri kullanımda ve pek çok ülkede de ulusal aşı programı kapsamında yer alıyor. Türkiye’de ise HPV virüsü aşısı ücretli. Üç doz aşının maliyeti şu anda yaklaşık 2 bin 85 lira. Bu nedenle de milyonlarca kadın için aşı olmak aslında mümkün değil.

Eczacı Cem Kılınç geçtiğimiz aylarda ihtiyacı olan kadınların aşıya ulaşabilmesi için bir "aşı bursu" kampanyası başlatmıştı. Kampanya eczacılar başta olmak üzere çok sayıda kişinin desteğiyle, bugüne kadar 110 kadını HPV aşısıyla buluşturdu. Aşı olan kadınların da dahil olduğu bu kampanya, “ücretsiz HPV aşısı” talebini öne çıkarıyor. Aşı dayanışması bir yandan devam ederken HPV aşısının Türkiye’de ücretsiz yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na dört ayrı kanun teklifi sunuldu.

HPV aşısının ücretsiz yapılması üzerine sunulan kanun teklifi hakkında konuşan AKP Kayseri Milletvekili ve Sağlık Komisyonu üyesi İsmail Tamer hali hazırda 15 yıldır ücretli olarak satılan aşı hakkında “Aşıların hepsi Türkiye’de ücretsiz, HPV aşısıyla ilgili karar alınmadığı için ücretli yapılıyor. Beklesin insanlar biraz, çok uzun sürmez” derken AKP Karaman Milletvekili ve Sağlık Komisyonu üyesi Recep Şeker ise “Ne kadarlık bir maliyeti var, nasıl uygulanacak, masaya yatırılıp öyle karar vermemiz lazım” dedi.

İktidar kadınların hayatlarını, sağlıklarını birer maliyet hesabından ibaret göredursun; dayanışmaya katılan ve ücretsiz aşılanma hakkını yaygınlaştırmayı görev edinmiş kadınlar hayatlarından vazgeçmiyor. Kadınlar aşı hakkı ile birlikte bu düzenden alacak daha pek çok şeyleri olduğunu düşünüyor.

Deniz Turna, Sivas: HPV aşısı birçok ülkede ücretsiz. Kadınların ücretsiz bir şekilde aşıya ulaşması gerekirken "maliyetine bakmalıyız", " beklesinler" denildi. Sağlık en temel haktır. Biz kadınlar da en temel hakkımız için mücadele ediyoruz. Emek Eczanesi'nin başlattığı aşı bursu bu mücadele için bir umut, dayanışma için yakılan bir meşaledir. Meşaleyi yaktık.

Reyhan, İstanbul, Marmara Üniversitesi Öğrencisi: Kadınların sağlığı, gerici politikalarıyla her geçen gün hayatımızı biraz daha yaşanılmaz hale getiren iktidarın para hesaplarına sıkışarak orada yok olup gitmemeli. Bu dayanışma sayesinde bizler bunu gördük. Dayanışarak hayatta kaldığımızı, dayanışmanın yaşattığını gördük.

Kadının varlığına bile düşman olan iktidardan bizler için bir şeyler yapmasını beklemeden haklarımız olanı kazanmak için dayanışmalıyız. Bu aşı sayesinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birinin etkeni olan HPV’den korunabiliriz. Fakat aşının bir dozu dahi uçuk miktarlara satılıyor. Bugün Türkiye’de asgari ücretin neredeyse 3/4’ü fiyatına satılan bu aşıya kadınların ulaşması imkansız. Ancak bu aşı her kadının hakkı. Hakkımız olan bu aşıya ücretsiz ulaşabilmeliyiz. HPV aşısı ulusal aşı programına alınana kadar mücadele edecek, dayanışmamızı daha da büyüteceğiz. Kadınların yaşaması ve yaşatması ancak dayanışmayla mümkün olacak.

“Kalbimi dolduran umudun büyüklüğünü aşıdaşlarım anlar.”

Ebru, Samsun: Üstüne konuşuyor olmamız bile utanılacak bir tablodur. Böyle bir zamanda insan yaşamak için çırpınır mı? Çırpınıyor. Yapılan hesapların yersizliğinden, sorulmayan hesaplardan, görülmeyen yolsuzluklardan, göz yumulan haksızlıklardan, verdiğimiz mücadelenin büyüklüğünden ve mücadelemizin karşısında ne kadar küçük kaldıklarından utansınlar. Sağlığımız için ilmek ilmek işlediğimiz direnişte ön saflarda koşmaktan duyduğum gururu hayatlarının hiçbir anında hissedemeyecekleri için üzülüyorum.

8 yıldır kanser yolunda annesine koltuk değneği olan ben için bu aşının, bu dayanışmanın önemini anlamalarını beklemiyorum, zaten anlayamazlar da. Sadece ufacık bir zaman ayırıp düşünmelerini istemek de hakkımdır sanıyorum. Kalbimi dolduran umudun büyüklüğünü aşıdaşlarım anlar. Artık konuşma sırası bizde. Sesimizin herkesin kulaklarında uğuldayacağı günler yakın… Dayanışma yaşatır cümlesi sözde kalmıyor, dayanışma gerçekten yaşatıyor!

“Dayanışma yaşatır cümlesi sözde kalmıyor, dayanışma gerçekten yaşatıyor!”

Melek, Ankara, Gazi Üniversitesi: HPV'ye bağlı gelişen kanserin aşıyla önlendiğini artık hepimiz biliyoruz. Devlet, 'herkesin hayatını beden sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla' yükümlü olmasına rağmen hakkımız olan bu aşı için 'beklesinler' cevabı ile karşılaştık. Bu cevap tabii ki de bizi yıldırmayacak aksine talebimizi daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz ve Emek Eczanesi'nin başlatmış olduğu 'hayat veren' bu dayanışmamızın daha da güçlenmesini sağlayacağız.

“Bekleyecek zamanımız yok çünkü her geçen gün bir kadının hayatına mal olabilir.”

Özge, Bursa, Dokuz Eylül Üniversitesi: Sevgili Cem Bey’in başlattığı kampanya sayesinde HPV aşısının kansere karşı ne kadar koruyucu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Aşının devlet tarafından karşılanması konusu gündeme gelmişken, AKP milletvekilinin “maliyetine bakmamız lazım” ve “beklesinler biraz” gibi ifadeleri ülkemizde insan sağlığının ne kadar değersiz ve ucuz görüldüğünün kanıtıdır. Bekleyecek zamanımız yok çünkü her geçen gün bir kadının hayatına mal olabilir. Bugün aşılanmayan çocukları yarın kanserle savaşırken, hatta kansere yenik düşerken görmek istemiyoruz. Tüm yetkililer halk sağlığı için elini taşın altına koymalı ve hiç zaman kaybetmeden HPV aşısı aşı takvimine alınmalıdır. Sağlık hakkı doğuştan kazanılmış bir haktır. Biz sadece hakkımız olan için mücadele ediyoruz.

Ekin, İzmir: AKP’lilerin al birini vur ötekine. Hiçbir zaman şaşırtmıyorlar. Eğitimden sağlığa her şey, deprem/sel gibi doğal afetler bile birer rant alanı onlar için. Onlar şaşırtmıyor elbette ama biz de onların düzenini, işleyişini biliyoruz, tanıyoruz. Bir araya geldiğimizde, kabullenmediğimizde geri adım attıklarını da görüyoruz. Bu aşı dayanışmasında bir avuç kadın bu dayanışma vesilesiyle aşılandık, bir araya geldik. Memleketimizde bütün kadınlar bu aşıya ücretsiz erişim hakkını elde edene kadar durmayacağız. Aşı hakkımızı ecza tekellerine de pastadan pay kapmaya çalışan üçkağıtçılara da bırakmayacağız.

Ronahî, Diyarbakır, Ege Üniversitesi: Yapılacak aşıyla bir sürü kanser çeşidinin önüne geçebilecekken yetkili insanların aşının maliyetini öne sürmesi can sıkıcı bir durum. Onlar hakkımız olan aşıyı bize ücretsiz sağlamamakta kararlı olabilirler. Biz de kararlıyız!

Aşı dayanışması sayesinde etrafımdakilerin bu konu hakkında bilgilendiğini, kendilerini geliştirdiklerini gördüm. İşin kötü tarafı halen çoğu insan HPV hakkında bilgisiz. Doğru bilinen yanlışlar artmış durumda. Bu dayanışma sayesinde insanların aydınlatıldığını, ulusal aşı programı kapsamında yetkililer tarafından bize sağlanması gereken aşının dayanışmayla halka ulaştırıldığını gördüm. Hep birlikte ses çıkarırsak hakkımız olanı er geç alacağımız kanısındayım. Aşı haktır, aşıya ulaşım ücretsiz olmalıdır.

“Yaşam haktır diyerek eşit, parasız ve ulaşılabilir sağlık hakkı talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz.”

Mehtap, Zonguldak, Yüksek Lisans öğrencisi: Rahim ağzı kanserini önleyebilen, yaklaşık 100 ülkenin ulusal aşı programında yer alan HPV aşısını ülkemizde ne yazık ki tesadüf eseri öğrenerek kendisini şanslı gören birçok insan var. Fakat bilinçli olmanın bile sağlığımızı korumada yeterli olmadığı bir noktadayız. HPV aşısının maddi külfeti sebebiyle birçok insan hakkı olan sağlığa erişmekte güçlük yaşıyor. Sevgili Cem Kılınç’ın ilmek ilmek ördüğü dayanışma sayesinde birçok kadın hem HPV’nin yol açabildiği sağlık sorunlarından hem de bunun önleyicisi olan HPV aşısından haberdar olarak bu aşıya erişme imkanı bulabildi. Ancak hiçbirimiz bunu yeterli görmüyoruz. Bekleyecek, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Yaşam haktır diyerek eşit, parasız ve ulaşılabilir sağlık hakkı talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz.

Şeyma, Ankara: Halihazırda emekçiyi maliyet olarak gören, onu sömüren, onu hasta eden bu düzen, gericiliğin de etkisiyle emekçi kadınları daha fazla ezmeye çalışıyor. Durum böyleyken emekçi kadınların sağlığı söz konusu olduğunda bir milletvekilinin maliyet hesaplaması yapmasına şaşırmamak gerek. Üstelik söz konusu olan cinsel sağlıksa, bırakın aşı hakkını söz hakkı bile olamaz kadının. Ancak biz emekçi kadınlar biliyoruz ki sesimizi, gücümüzü birleştirdiğimizde hiç kimse hakkımız olanı bizden alamaz. Bu dayanışmanın bir parçası olarak bir kez daha anladım ki bu gerici düzene boyun eğmediğimiz her an büyüyoruz, iyileşiyoruz, aşılanıyoruz. Yaşamak hakkımız, aşı hakkımız, sağlık hakkımız. Korkmuyoruz, yılmadan mücadele ediyoruz.

“Müthiş bir dayanışma”

Sena, Adana, Tıp Fakültesi Öğrencisi: Halkın sağlığının masaya yatırılması gereken bir konu olduğu, aşının bir hediye hatta mucize olduğu karanlık günlerimize Sevgili Cem Kılınç müthiş bir dayanışma başlatarak ışık tutmuş.

Daha 3 yaşındaki kuzenini lösemiden, babaannesini ise 15 yıl boyunca süren savaşından sonra meme kanserinden kaybetmiş halihazırda da dedesinin mücadelesine tanıklık eden biriyim. Ve bugün kanser kelimesini duyunca hissettiğim o dikensi hisse güller açtırıldı.

Bu güller yalnızca bir bahçenin renklenmesine sebep olmadı. Bir dünyayı değiştirdi. Bunu çok sevdiğim bir alıntıyla açıklamak isterim: İnsan 16 yaşındayken dünyayı değiştireceğini düşünür. 18 olduğunda düşünceleri sert bir kayaya çarpar. 20 yaşına geldiğinde hiçbir şey değiştiremeyeceğini anlar. 25 yaşında dünyanın onu değiştirdiğini fark eder. Ve insan 25 yaşında ölür, 75 yaşında gömülür.”

Henüz 20’sinde olan biri olmama rağmen ülkemizin mevcut şartları gereği ruhumda 25’leri 30’ları taşıyan biriyim. Ve evet düşüncelerim çoktan sert bir kayaya çarptığı gibi artık dünyanın beni değiştirdiğini de fark ettim. Yaşadığım ülke, içinde bulunduğum dünyam beni hobi edinemeyen, psikoterapi alamayan, aşıya ulaşamayan birine dönüştürdü.

İşte gençliğimin baharına açan bu güller düşüncelerimin çarptığı sert kayaların aslında o kadar da sert olmadığını farkettirdi. Daha doğrusu dayanışma haliyle yıkamayacağımız bir kaya, yakılmasını engelleyemeyeceğimiz bir orman, yıkamayacağımız bir patriyarka olmadığını hatırlattı. Dünyam beni dönüştürmeyi durdurdu, bana sundukları imkanla ben değiştirdim kendi şartlarımı, dünyamı.

Altını çizmek isterim; Cem Bey ve bu dayanışmaya gönül veren pek çok kişi bizlerin bir ihtiyacını karşıladığından dolayı açmadı bu güller. Onların asıl odağı bu ihtiyacı karşılamak değil ortadan kaldırmak. O yüzden de bu bir hayırseverlik değil bir dayanışma hali. Ve bu dayanışma bir ayda 90 kadına sağlık hakkını geri verdi. Bir sonraki ay belki 90’dan fazla kadının dünyasına dokunacak.

Bir diğer ay gelecek, bir gün aşı kelimesini görünce aklımıza ulaşamadığımız günlerin karanlığı değil kurtardığımız hayatların aydınlığı gelecek.

Hilal Ezgi, Tekirdağ: Birçok ülkede ücretsiz yapılan HPV aşısı, ne yazık ki ülkemizde aşı programında yer almamasından ve tek doz fiyatının dahi oldukça yüksek olmasından dolayı birçok insan için erişilebilir değil. Kısa bir süre öncesine kadar pek çok insan HPV’den kaynaklı sağlık problemlerinden ve bu aşıdan bihaberken, gitgide büyüyen aşı bursu dayanışması sayesinde artık daha bilinçli. Bu dayanışma ile farkındalık yaratılıp, kısa sürede çok sayıda kadının aşılanması sağlandı ancak bu yeterli değil. Bizim istediğimiz, HPV aşısının ücretsiz olup, herkes için ulaşılabilir olması. Aşı ile önlenebilir bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetmek kader değil. Yaşam haktır! Bu yüzden HPV aşısı vakit kaybetmeden aşı takvimine alınmalı.

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