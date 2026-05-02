Dört merkezdeki 1 Mayıs mitinglerinden görüntüler yayınlandı

Sömürüye, karanlığa ve emperyalist barbarlığa karşı 1 Mayıs'ta binlerce emekçi TKP'nin çağrısıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da meydanlarda toplandı.

Mitinglerde kürsünün sahipleri işçilerdi. Dört merkezden de emekçilerin, emeğin sesi yükseldi. "Patrona, zorbaya diz çökmüyoruz" diyen işçiler, Türkiye’nin en zengin yüzde birinin, toplam zenginliğin yüzde 40’ına sahip olduğunu hatırlattı, manifestolarını okudu.

Binlerce yurttaşın bir araya geldiği mitinglerden görüntüler yayınlandı.

Kentlerdeki yürüyüşler TKP'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı:

İstanbul:

İstanbul'daki 1 Mayıs mitingimiz, emekçilerin Kartal'da yaptığı kitlesel yürüyüşle sona erdi.



Sosyalizm ve Cumhuriyet için: Yaşasın 1 Mayıs!@istanbul_tkp pic.twitter.com/ftEn3vOoNC — TKP (@tkpninsesi) May 1, 2026

İzmir:

İzmir'de #1Mayıs mitingimizin sonunda Sosyalizm ve Cumhuriyet demek için kol kola yürüdük.



Emeğin hakkı ancak işçi sınıfı ayağa kalkarsa kurulabilir! @IzmirTkp pic.twitter.com/xvHSf5J0GD — TKP (@tkpninsesi) May 1, 2026

Ankara:

Ankara'da 1 Mayıs mitingimiz yaptığımız kitlesel yürüyüşle sona erdi.



"Bu memleket bizim" diyen Ankaralı yurtseverlerin sözü var: NATO ve emperyalistler Ankara'da hoş karşılanmayacak! @AnkaraTkp pic.twitter.com/7U5Fwms1L9 — TKP (@tkpninsesi) May 2, 2026

Adana: