Dört merkezdeki 1 Mayıs mitinglerinden görüntüler yayınlandı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 02.05.2026 , 11:50
Sömürüye, karanlığa ve emperyalist barbarlığa karşı 1 Mayıs'ta binlerce emekçi TKP'nin çağrısıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da meydanlarda toplandı.
Mitinglerde kürsünün sahipleri işçilerdi. Dört merkezden de emekçilerin, emeğin sesi yükseldi. "Patrona, zorbaya diz çökmüyoruz" diyen işçiler, Türkiye’nin en zengin yüzde birinin, toplam zenginliğin yüzde 40’ına sahip olduğunu hatırlattı, manifestolarını okudu.
Binlerce yurttaşın bir araya geldiği mitinglerden görüntüler yayınlandı.
Kentlerdeki yürüyüşler TKP'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı:
İstanbul:
İzmir:
Ankara:
Adana:
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.