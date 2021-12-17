Dolar durmuyor, zamların ardı arkası kesilmiyor: İşte bir günde yaşananlar...

Asgari ücretin 4 bin 250 liraya yükseltilmesi kararı dün alınırken, dünden bu yana yaşanan gelişmeler zammın hızla eriyeceğinin göstergesi oldu.

Dolar, avro ve altında yaşanan yükseliş halka hayat pahalılığı ve alım gücünün daha da düşmesi olarak geri döndü.

İşte sadece bugün yaşananların kısa özeti...

Döviz ve altın durdurulamıyor: Merkez Bankası'nın müdahalesi de yeterli olmadı

Dünü 15,66'dan kapatan, gün içinde 15,64'ü gören dolar sabah saatlerinde başlayan yükselişini gün boyu sürdürerek 17,14'e kadar yükseldi.

Güne 17,76'dan başlayan avro ise gün içinde 19,43'e kadar yükseldi.

Bu yükselişi Merkez Bankası'nın müdahalesi takip ederken başlangıçtaki düşüş kalıcı olmadı, 2 milyar dolarlık müdahale de yeniden yükselişe engel olamadı.

Dolar 16,50 civarından işlem görürken, avro ise 18,55 civarında seyrini sürdürüyor.

Dolar ve avroda yaşanan bu yükselişi altın da takip ediyor.

Gün içinde bin liraya kadar yaklaşan altın, yaşanan müdahalelere rağmen 950 lira civarında işlem görüyor.

Borsa'da işler karıştı

Dövizle birlikte yukarı yönlü seyir izleyen Borsa İstanbul'da işler tersine döndü. BİST 100'de günlük kayıp yüzde 5'e, bankacılık endeksinde ise yüzde 6,5'a ulaştı. Endekse devre kesici geldi.

Patronlar 'şaşkınlıkla' izliyormuş

AKP iktidarının verdiği destekle kâr rekorları kıran patronlar bugün dövizdeki artış ve Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası açıklamalar yapmaya başladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Bankası'nın (TCMB) kura müdahale etmesini sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

Bahçıvan, "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Hisarcıklıoğlu "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" dedi.

Akaryakıt uçuşa geçti

Geçen ay 8 lira olan benzin ve motorin sadece son iki günde bir lira artış gösterdi.

Bu gece itibariyle benzine ve motorine gelecek son zamların ardından sadece bir aydaki artış 3 lirayı bulacak, hem motorin hem de benzin 11 liranın üzerinden satışa sunulacak.

LPG'nin fiyatı ise son zamların ardından 9 liraya dayanmış durumda.

Marketler etiket değişimine yetişemiyor, artık gündem elektronik etiket

Market fiyatlarındaki değişim son günlerde artık baş döndürücü bir hal almış durumda.

soL'da sadece bu hafta içinde büyük market zincirlerinin iki günde bir yaptığı büyük fiyat etiketi değişiklikleri ve yüzlerce ürüne gelen zamları detaylı şekilde aktarmıştık.

Zamlar artık öyle bir hal almaya başladı ki, haber siteleri "Fiziksel ve online mağazalardaki ürünlerin fiyatları aynı anda kolayca güncellenebiliyor, fiyat farklılıklarının önüne geçilmiş oluyor" gibi ifadelerle elektronik fiyat etiketi reklamı yapmaya başladı.

Asgari ücret gerçekten müjde mi?

Temel gıda ve hijyen ürünlerine gelen, üstelik ardı arkası kesilmeyeceği şimdiden belli olan zamlar önümüzdeki dönemde resmi enflasyonun dahi oldukça yukarılara çıkacağını gösteriyor.

Bu tabloda 3,100 lirayı zaten aşmış olan mevcut açlık sınırının çok kısa sürede daha da yukarı çıkması olası.

Üstelik önümüzdeki aylarda elektrik ve doğalgaza da yeni zamların geleceği şimdiden dile getirilmeye başladı.

Emekli maaşı ne olacak?

Asgari ücretin 4,250 lira olması sonrası gözlerin çevrildiği bir diğer zam başlığı emekli maaşlarına ilişkin oldu.

Milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında maaş aldığı Türkiye'de, emeklilerin önümüzdeki yıl boyunca yine açlık sınırı altında kalması muhtemelen.

Hayat pahalılığındaki büyük artış düşünüldüğünde emekli maaşlarına nasıl bir zam geleceği merak konusuyken, yandaş yazar Cem Küçük, emekli maaşına yüzde 30'a varan bir zam geleceğini söyledi.

Söz konusu zam geldiğinde dahi mevcut artışlar düşünüldüğünde emeklilerin hayatındaki zorlukların daha da derinleşmesi oldukça muhtemel.

Özel sektörde zam için tablo belli oldu

Hayat pahalılığı giderek içinden çıkılmaz bir hâl alırken, özel sektörde de gözler yapılacak zamlara çevrilmiş durumda.

ABD Merkezli yönetim danışmanlığı firması Korn Ferry'nin, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli 643 şirketten gelen yanıtlarla hazırladığı rapora göre özel sektör 2022 için maaş artışlarında yüzde 20-25 arasına göre planlama yapıyor.