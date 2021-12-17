643 şirket üzerinden dikkat çeken rapor: Özel sektör ortalama yüzde 25 zam planlıyor

ABD Merkezli yönetim danışmanlığı firması Korn Ferry'nin, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli 643 şirketten gelen yanıtlarla hazırladığı rapora göre özel sektör 2022 için maaş artışlarında yüzde 20-25 arasına göre planlama yapıyor.

Ancak bu 29 Kasım 2021 – 05 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçlarından çıkıyor. Rapora göre 2022 enflasyon beklentisi yüzde 22. Raporda asgari ücretin yüzde 30 artacağı tahmini de yer almış. Ancak dün açıklanana göre 2022 için asgari ücret net 4253 lira oldu, bu yüzde 50'lik bir artış anlamına geliyor. Rapordaki piyasa beklentinin 20 puan üstündeki bu artışın veri sağlayan şirketlerin ücret planlamalarına nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.

Raporda yer alan bilgiler şu şekilde:

- Şirketlerin yüzde 97,8'i 2022 için ücret artışı yapmayı planlıyor.

- Ücret artışı gerçekleştirmeyi planlayan şirketlerde bu oran medyanda %25 olarak raporlanmıştır.







