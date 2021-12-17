Bebek gıda ve bakım ürünlerine büyük zam!

Bebek bakım ürünleri fiyatlarına 1,5 yılda rekor zamlar geldi. Bebek bezi fiyatında son 6 ayda yüzde 17,5, son 1,5 yılda ise yüzde 140 zam gerçekleşti.

Bebeklerin gelişimi için önemli ürünlerden biri olan ve 0-6 ay arası kullanılan bebek sütü ve genellikle 18 ay sonrası kullanılan devam sütlerine de zam geldi.

350 gramlık bebek sütü ve 350 gramlık devam sütü son 6 ayda yüzde 19 oranında artarken, son 1,5 yılda ise yüzde 50 oranında zamlandı. 800 gramlık bebek devam sütlerinin 144 liradan 173 liraya kadar çıktığı görüldü.

125 gramlık mama yüzde 13 oranında zamlandı.

Bu ürün grubunda son 1,5 yıldaki artış oranının ortalama yüzde 32 olarak gerçekleştiği öğrenilirken bebek mamalarının henüz bir hafta önceki fiyatı 145 lirayı bulmuştu.

Bir diğer bebek gıdası olan sütlü içeceklerde ise son bir buçuk yıldaki artış oranı yüzde 99,8 olmuş durumda.

Öte yandan, bebek bezine gelen zamlar tepki çekerken, fiyatların da son iki haftada yüzde 50 oranında zamlanarak iki katına çıktığı, Aralık ayı başında 200 lira civarında olan bebek bezlerinin fiyatının 400 lira sınırında olduğu öğrenildi.