Yandaş yazar emekli maaşına zam oranını açıkladı

Dün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretinin 4 bin 253 lira olduğunu duyurmuştu.

Erdoğan, ayrıca asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılarak, patron üzerindeki 450 TL'lik “yükün” kaldırıldığını söylemişti.

Asgari ücret açıklamasının ardından bu kez gözler emekli zammı ne olacak sorusuna çevrildi.

TGRT Haber'de sabah programı sunan Cem Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e “emekli zammı” sorusunu sordu.

Bakan Bilgin ile gerçekleşen konuşmasını aktaran Cem Küçük, Bakan Vedat Bilgin’e “Emeklilere yüzde 30-40 oranında zam olur mu?" diye sorduğunu, karşılığında ise “en az yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam gelecek” cevabını aldığını söyledi.

Küçük, Bakan Bilgin’den aldığı yanıtı şöyle aktardı:

“Sözleşmemizde 'enflasyon farkı verilir' diye yazılmıştı. Bunu dikkate alan fakat bugünkü ekonomik durumu da gözeten bir şekilde değerlendirilecektir. En düşük emekli aylığında daha yüksek, diğerlerinde daha dengeli olmak üzere farklılık gösterebilir.