Cem Küçük’ten AKP’ye 'dostane döviz uyarısı': ‘Durdurun yoksa…’

Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla beraber ekonomik sorunlar her geçen gün daha da derinleşirken, bu konuda bir yorum da iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten geldi.

Bugünkü yazısında dolar/TL kurunun 9.97'ye ulaştığını anımsatan Küçük, "Ülkemizde elektrikten doğalgaza, ilaçtan kozmetiğe kadar birçok ürün ithal. Bu da fiyatların artması anlamına geliyor. İki sene önce 4 bin TL fena bir maaş değildi. Şimdi ise iki sene öncenin 2 bin TL’si gibi" dedi.

Dövizin artmasının belki cari açığın kapanmasına etki ettiğini, ancak halkta "Gene fakirleştik" söyleminin yayıldığını anlatan Küçük, "Hükûmet memurlara son iki yılda yüzde 30 ila 40 arası zam verdi. Görece memur maaşları daha iyi. Ama özel sektör maaşları iyi değil" diye yazdı.

Cem Küçük, ‘Baylar bayanlar, doları durdurun yoksa…’ başlıklı yazısına şöyle devam etti:

“Asgari ücrete verilecek zam önemli. En az 4 bin TL, belki daha fazla olması bu bakımdan önemli. Maaşlara yapılan zamlar dövizin yükselmesiyle değersizleşiyorsa yapılan zammın bir anlamı kalmıyor.

İşin bir diğer yanı da psikoloji. Ekonominin psikolojik etkileri de fazla. Dövizin yükselmesi halk üzerinde hep olumsuz etki yapmıştır. O yüzden dövizin düşmesi, düşmüyorsa sabit kalması önemli. Elbette serbest piyasadayız. Döviz devlet eliyle durdurulamaz.

Şayet döviz böyle artmaya devam ederse işler hükûmet açısından zorlaşacak. Bu tür eleştirileri bizler gibi hükûmeti destekleyen yazarların dostane uyarısı olarak görün lütfen. Kamuoyu önünde tartışılmayan ya da dile getirilmeyen her sıkıntı ileride insanı tüketir.”