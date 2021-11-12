Cem Küçük’ten AKP’ye 'dostane döviz uyarısı': ‘Durdurun yoksa…’

Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla beraber ekonomik sorunlar her geçen gün daha da derinleşirken, bu konuda bir yorum da iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten geldi.
Bugünkü yazısında dolar/TL kurunun 9.97'ye ulaştığını anımsatan Küçük, "Ülkemizde elektrikten doğalgaza, ilaçtan kozmetiğe kadar birçok ürün ithal. Bu da fiyatların artması anlamına geliyor. İki sene önce 4 bin TL fena bir maaş değildi. Şimdi ise iki sene öncenin 2 bin TL’si gibi" dedi.
Dövizin artmasının belki cari açığın kapanmasına etki ettiğini, ancak halkta "Gene fakirleştik" söyleminin yayıldığını anlatan Küçük, "Hükûmet memurlara son iki yılda yüzde 30 ila 40 arası zam verdi. Görece memur maaşları daha iyi. Ama özel sektör maaşları iyi değil" diye yazdı.
Cem Küçük, ‘Baylar bayanlar, doları durdurun yoksa…’ başlıklı yazısına şöyle devam etti: