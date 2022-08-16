Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Suriye'ye gidecek

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulunarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile AKP'den istifa ederek Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak'ın 10-15 gün içinde Suriye'yi ziyaret edeceklerini duyurdu.

Bursalı, "Vatan Partisi en üst düzeyde görüşme yapacak. Sayın Doğu Perinçek, Ethem Sancak ve önemli isimler yer alacak. 10-15 gün içerisinde bu ziyaret Şam'a yapılacak" ifadelerini kullandı.

AKP döneminin yandaş patronlarından olan, Erdoğan'a aşık olduğunu söyleyen Ethem Sancak, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik" sözleri sonrası ihracı istenince AKP'den istifa etmek zorunda kalmış ve Vatan Partisi'ne geçmişti.

Sancak, "Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım" demişti.