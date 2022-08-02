Ethem Sancak: AKP'ye katılmadan önce de zengindim

AKP döneminin yandaş patronlarından olan, Erdoğan'a aşık olduğunu söyleyecek kadar coşan Ethem Sancak, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik" itirafı sonrası ihracı istenince AKP'den istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bugün Vatan Partisi'ne katılan Sancak, törende yaptığı konuşmada "Beni AK Parti döneminin zengini, ikbal peşinde koşan adam olarak lanse edenler var. Ben 80 sonrası Dünya Depocular Federasyonu yönetim kurulu üyesiydim. Asya, Doğu Avrupa ve Afrika ülkelerinin başkanlığını yaptım. 2000 yılındaki zenginler listesinde kırk beşinciydim. Krizden en az etkilenen iş insanıydım. AK Parti'ye katıldıktan sonra dünya zenginler sıralamasında ilk binde bile olamadım. Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım" dedi.