AKP'den istifa eden Ethem Sancak'tan Erdoğan'a: Aşık oldum...

AKP'den istifa eden eski AKP MKYK üyesi patron Ethem Sancak, ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin "onur kırıcı" olduğunu belirtirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ise "Aşık oldum adama. Neferi olarak arkasından yürüdüm" dedi.

'Aşık oldum adama'

TV100'de yayınlanan "Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" isimli programa katılan Sancak, Erdoğan için "Bu Türk halkı onlarca yıldır Mustafa Kemal’e aşık, vazgeçiyor mu? İkisi de bu toplumun tarihe geçecek büyük liderleri" değerlendirmesinde bulundu.

Sancak, Erdoğan hakkında şöyle konuştu:

"Bu Türk halkı onlarca yıldır Mustafa Kemal’e aşık, vazgeçiyor mu? İkisi de bu toplumun tarihe geçecek büyük liderleri.

Çok ahlaklı bir kimlik, hiç yalan söylemeyi bilmeyen, dobra dobra halkla diyaloğunda da öyle olan ahlaklı bir lider gördüm ve Ahmet Hakan’ın deyimiyle aşık oldum adama. Neferi olarak arkasından yürüdüm, hiçbir şey de istemedim."

'Rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim'

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden Sancak, söz konusu süreci "onur kırıcı" olduğunu belirterek, süreci şöyle anlattı:

"İhraç edilmemek için istifa ettim. Fiili olarak AK Parti’nin üyesi değilim. İstifa ettim. ‘Ethem Sancak ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi’ haberini duyunca dedim ki, bu onur kırıcı bir şey eğer partiye rahatsızlık verdiysem kendim istifa edeyim ve istifa dilekçemi yazdım gönderdim.

İlçe Başkanı’nı arayıp ‘İstifamı yollayayım’ deyince çok üzüldü. ‘Sen bizim abimizsin’ dedi. ‘Beni yuvadan kopardınız napayım?’ dedim.

AK Parti’den kişisel bir beklentim olmadığı için üyesi olmuşum olmamışım fark etmiyor. Ben ruhen zaten o davanın insanıyım. Zaten bir kart da vermiyorlar üyelik için. Dolayısıyla bir şey hissetmedim."