Ethem Sancak'ın ardından Doğu Perinçek'ten açıklama: Mehmet Ağar'ın VP'ye katılması çok güzel olur

tv100'e yayınına canlı bağlanan Doğu Perinçek, "Mehmet Ağar'a kefil olurum" sözleri ve Ethem Sancak'ın Vatan Partisi'ne katımasıyla ilgili konuştu.

"Mehmet Ağar'la ilgili dünkü konuşmamda 'kefil olurum' demedim. Ama madem ısrar ediyorsunuz, 'kefil olurum.' Bu görüşmede kefil oluyorum. Neden; savaşan insanlar kefil olur. Savaşmayan insanlar, diğer insanlara şüpheyle bakar. Siz kefil olduğunuz insanlarla savaşabilirsiniz. Kefil olmuyorsanız, yanındaki insana güvenmiyorsanız, savaşamazsınız. Bu da bir öğreti. Sayın Mehmet Ağar'ın Vatan Partisi'ne katılması, Vatan Partisi için çok güzel bir olay olur. O her zaman önder kadrolarda olacak bir isim" diyen Perinçek, Barış Yarkadaş'ın "Ağar'ı partinize davet ettiniz mi?" sorusuna ise, "Hayır davet etmiş değilim. Ama katılması çok güzel, fevkalade olur. Zaten kefil de olduğumu burada söyledim" yanıtını verdi.

Perinçek, AKP'den Vatan Partisi'ne geçen Ethem Sancak'a ilişkin ise "Vatan Partisi'nin gelecekteki hükümetinde Ethem bey yer alacak. Başarılı bir hükümet üyesi olacaktır" dedi.