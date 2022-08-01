Aşı karşıtları tarafından tehdit edilen profesörün kapısına dana dili bırakıldı

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin bulunduğu kata aşı karşıtları tarafından iki adet dana dili bırakıldı.

Halk TV'den Onur Durmuş'un haberine göre, Şenol olaya dair şunları söyledi:

"29 Temmuz 2022 tarihinde akşam üzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi, 'Hocam Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir Clio araba' notunu iletti. Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış iki adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi. Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak 'Esin hoca böyle şeyleri sevmez' dediğini iletti."

'Planlı bir cinayet girişimi'

Bu olayın planlı bir cinayet girişimi olduğunu söyleyen Şenol, "İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum. Bu kan dondurucu planlı cinayet girişimi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır" dedi.

Uzun süredir tehdit aldığını ve bu olaydan sonra koruma talebinde bulunduğunu belirten Şenol, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce defalarca basın paylaştı, bizler anlattık ama seyredildi. Kişi hakkında emniyet birimleri gerekli işlemleri başlatarak harekete geçmiştir. İlişkili bulunduğu tüm grupların araştırılmasını konunun organize olabileceğini bildirdik. Ben koruma talebinde bulundum. Bunun yakın bir fiziksel tehdit olduğunu algıladım. Uzun süredir aşı karşıtı, plandemikçi hesaplardan tehdit alıyor ve suç duyurularında bulunuyorum. Ancak bizim yaptığımız suç duyuruları 'ifade özgürlüğü' ya da 'adres bulunamadı' şeklinde karşılık buluyor. Karakola suç duyurusunda bulunmaya gittim. Bina ve otoparktaki kameralar izlenerek ilgili kişinin sosyal medyada Op.Dr.Mustafa Yücel olarak ve sahte doktor olarak bilinen, Büyük Uyanış Derneği üyesi kişi olduğu saptandı. Sosyal Medya hesabı emniyet tarafından takibe alındı. Ekte tüyler ürpertici paylaşımları var."