Sağlıkta şiddet konusunda Meclis'te olağanüstü toplantı çağrısı yeterli sayıya ulaşılamadığı için düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifini görüşmek için olağanüstü toplantı kararı, yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleşmedi.

CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ele alınması talebiyle yaptığı olağanüstü toplantı çağrısının ardından, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmıştı.

AKP, MHP ve HDP katılmadı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı. Ünal, "Sağlık gibi son derece hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapma amacının çok açık görüldüğü ortada" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da konunun CHP tarafından istismar edildiğini belirterek, toplantıya katılmayacaklarını söylemişti.

HDP de toplantıya katılmama kararı almıştı..

Meclis birleşiminin açılabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyordu.