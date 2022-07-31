Meclis yarın olağanüstü toplanıyor

CHP sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınması isteğini dile getirmişti.

CHP'nin olağanüstü çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yanıt geldi. Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu Anayasa’nın 93. ve Meclis İçtüzüğü’nün 7. maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırmıştı.

Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 200 milletvekilinin Genel Kurul'da hazır bulunması gerekiyor. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşmüş olacak.

AKP, HDP ve MHP yarın gerçekleşecek olağanüstü toplantıya katılmayacak.