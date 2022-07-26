Mahir Ünal: AKP olarak olağanüstü toplantıya katılmayacağız

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de olağanüstü toplantı çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'nin çağrısı "nezaketsizlik" olarak nitelendiren Ünal, AKP grubunun olağanüstü toplantıya katılmayacağını söyledi.
Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde:
'CHP'nin çağrısı nezaketsizliktir'
- Pazartesi günü yapılan olağanüstü toplantıya katılmayacağız.
- CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır.
- Biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi bir söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyor gibi gerçeklik dışı algı oluşturan söylemi kendileri için tercih etmiş durudalar ki aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icradır. Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar.
'Bizim hafızamızla alay etmesinler'
- Geçmişe dönük hususu da hatırlatmak isterim. Bizim hafızamızla alay etmesinler. 70'leri, 80'leri, 90'ları biz hatırlıyoruz. O dönemin sorunları konuşulur, toplumda böyle gelmiş böyle gider bir duyguya dönüşmüş durumdaydı. Bugün 2005'in, 2010'un sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarının konuşabilir duruma gelmiştir.
- Türkiye bugün tahıl krizinde çözüm merkezi haline gelmiştir.
'Beceremiyorsunuz'
- Bir patolojiyi bize gösteriyor. Bunlara diyoruz ki kıvanç ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, 6'lı masada bir araya geliyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz. 20 yıldan beri her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan siyasi iradeyi sevmeseniz bile saygı duymanız gerekir. Siyasi etiğin gereğidir.
'Siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz'
- Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda Çalışma Komisyonu kuruldu. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. CHP'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim .çözüm kapasitemizle bundan sonraki sorunlara yönelik çözüm faaliyetlerini siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz.
- Kendi ittifak ortaklarına bile bilgi verme gereği duymayan sadece belli bir sağlık gibi hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada. Dün yaptığımız MYK'da katılmama kararımızı aldık. Bunu da zaten dün kamuoyu ile paylaştık.
'Cumhurbaşkanı hakkında konuşurken hadlerini bilecekler'
- Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ifadeleri aynıyla iade ediyoruz. 2015'te burada bir Meclis çalışanı Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştiri tweeti attığı için odası basılmış, Meclis çalışanı darp edilmiş, bilgisayar kasası da Meclis Genel Kurulu'nun ortasına atılmıştı. Küçücük bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan, kendileri ile ilgili eleştiri yapıldığında çirkinleşmeleri, Cumhurbaşkanımzı ile ilgili hadsiz gibi çirkin bir ifadeyi kullanmaları kendilerinin hadsizliğidir. Bu çirkin sözü kendilerine iade ediyoruz. Kendilerini siyasi nezakete davet ediyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken hadlerini bilecekler.
'İstişare etselerdi, siyasi nezaketin gereği olurdu'
- Biz Meclis iradesine son derece saygılıyız. 600 vekilin iradesine saygı duyup parti grupları ile bu işi istişare etselerdi, siyasi nezaketin gereği olurdu. Meclis çalışmaya başladığında Meclis'i çalıştırmaktan hiçbir zaman geri durmadık. Şova dönüştürmelerinin ve siyasi nezaketsizliklerinin karşısındayız. TBMM 1 Ekim itibariyle çalışmalarına başlar. Bu sürede biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis'te milletimizin sorunlarını çözecek kapasite ile hareket ettik her daim.
- KYK olayında olduğu gibi "biz söyledik onlar yaptı" tavrını takındılar. Aslolan gerçekleştirme iradesidir.
'Anadolu irfanına çarparak tuzla buz olurlar'
- Bizim karşı çıktığımız TBMM'nin çalışmasını kendi siyasi amaçları doğrultusunda bunu şova dönüştürme isteklerinin karşısındayız.
- Yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapmaya çalışanlar bu milletin Anadolu irfanına çarparak tuzla buz olurlar.