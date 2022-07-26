Meclis 1 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, Meclis Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığını açıklamıştı. Özel, “120 vekilin imzasıyla Meclis’i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Dilekçemizi Meclis Genel Sekreterliği’ne sunduk” ifadelerini kullanmıştı.