DİSK, işçi düşmanı Cemil Tugay'ın arkasında durdu: 'Patron olarak görülmesi doğru değil'

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları sırasında DİSK'e bağlı Lastik-İş'in eski Şube Başkanı Zedin Yumli, alana gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki göstermiş, Tugay'ın kürsüye çıkmasına karşı çıkmıştı. Yumli "İşçi sınıfının tarihine ihanet olur" demişti.

Olaydan yaklaşık iki hafta sonra DİSK'ten açıklama geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Tugay’a yönelik protestolara ilişkin değerlendirme yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, söz konusu çıkışların doğru olmadığını savundu.

'Protesto edilmesi doğru olmadı, talihsizlik'

Tugay'ı savunan Gümüştekin "Cemil Tugay’ın protesto edilmesi doğru olmadı diye düşünüyorum. Cemil Tugay’ın ‘patron’ olarak görülmesi doğru değil; sonuçta halk tarafından seçilen bir belediye başkanı. Üstelik bu kadar kötü bir siyasi konjonktürün olduğu yerde, iktidarın ‘ya bizim taraftasın ya değilsin’ politikası karşısında birlikte hareket etmemiz gerekirken, böyle bir talihsizliğin gerçekleşmesini doğru bulduğumu söyleyemem” dedi.

Gümüştekin arkasından da toplu iş sözleşmesi (TİS) süreçleri ile ilgili konuşurken, belediyelerde yaşanan "mali sıkıntılardan" bahsetti.

SGK ve vergi borçları nedeniyle belediyelerin ciddi bir mali baskı altında olduğunu söyleyen Gümüştekin şöyle konuştu:

Geriye dönük ödemelerde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı belediyelerimizde ücret ödemelerin de bile sıkıntılı. SGK ve vergi borçlarından kaynaklı olarak belediyelerin mal varlıklarına el konulması ve hacizler yaşanması, ödemelerde aksamalara neden oluyor. Ücretlerimizin alınamaması durumlarında tabii ki eylemlerimiz oluyor. Ancak sonuçta biz oranın çalışanıyız ve sahipleriyiz. Her koşulda oraya sahip çıkacak insanlarız. Kavgamızı da ederiz ama oturup çayımızı, kahvemizi de birlikte içeriz. Mutlaka grevlerimiz olacaktır ama her koşulda o bittikten sonra birlikte mücadele edeceğiz.

Belediyeler maaş ödememeyi normalleştirdi

CHP'li belediyelerin başı soruşturma, operasyon ve kayyımlarla dertteyken İzmir'de de "mali sıkıntılar" bahane edilerek fatura aylardır emekçilere kesiliyor. Elindeki taşınmazları satarak borç yükünden kurtulmaya çalışan belediyeler aylarca maaş ödememeyi normalleştirmiş durumda.

2025 yılı İzmir'de CHP'li belediyelerde çalışan emekçiler için adeta grev ve eylem yılı oldu.

Aylarca maaş alamayan işçilerin on binlerce lira alacağı birikti. Taşeron şirketlerde güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışan Buca, Konak ve Karşıyaka belediyesinde işçileri hakları için sürekli eylemdeydi.

Belediyelerde maaş ödememek "meşru" hale geldi. İlçe belediyeleri, işçiler çöp toplamayıp, hizmet vermeyince İzmirlileri kışkırtmak istedi. Eylem yapan işçi suçlu ilan edilmeye çalışıldı. Daha önce Cemil Tugay'ın başkanlığını yaptığı Karşıyaka'da sürekli eylem yapan Kent A.Ş işçileri beş yıldır tam maaş alamadıklarını söyledi.

Cemil Tugay'ı hatırlayalım...

DİSK Ege Bölge Temsilcisi'nin savunduğu Tugay, göreve geldiğinden bu yana İzBB'de çok sayıda kişi işten çıkarıldı. Emek düşmanlığı ve grev kırıcılık yapan Tugay hakkını savunan emekçiyle İzmir halkını karşı karşıya getirmişti.

Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu sırada Mavişehir’deki belediye hissesini ucuza AKP'li patron Mehmet Cengiz’e satmıştı.

"Gerekirse Bakanlık kapısında da yatarım" diyen Tugay en son sendikaların düzenlediği 1 Mayıs'ın, parayı kendileri verdikleri için aslında kendilerine ait olduğunu söyleyerek, ayrı 1 Mayıs düzenleyen TKP'yi eleştirmişti.